Vatandaşın dikkati ATM'deki düzeneği ortaya çıkardı

Karabük'te, bir vatandaşın dikkati sayesinde banka ATM'sine kart kopyalama düzeneği ile şifrelerin kaydedilmesi için kamera yerleştirildiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'ndeki ATM'den para çekmek isteyen bir kişi, kartını cihaza yerleştireceği sırada makinede bazı farklı parçalar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dolandırıcılık amacıyla banka kartlarını kopyalamak için ATM'ye düzenek ve kamera yerleştirildiğini tespit etti.

Polis ekipleri, ATM'ye düzeneği ve kamerayı yerleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, ATM'ye yakın bir mesafede araç içindeki iki kişiyi durumlarından şüphelenerek gözaltına aldı.

