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Vatandaşın dikkati hırsızlık zanlılarını yakalattı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 00:31 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta Orhangazi’de girdikleri evde 20 bin TL değerinde altın ile birlikte yine ilçede toplamda 3 ayrı evden çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 4’ü kadın 5 kişi vatandaşın ve polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Geçtiğimiz hafta Orhangazi’de girdikleri evde 20 bin TL değerinde altın ile birlikte yine ilçede toplamda 3 ayrı evden çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 4’ü kadın 5 kişi vatandaşın ve polisin dikkati sayesinde yakalandı. Zanlılar Hürriyet mahallesinde bir vatandaş tarafından fark edilince durum polise bildirildi. Polis zanlıları kıskıvrak yakaladı.
Geçtiğimiz hafta Orhangazi’de 3 farklı eve girerek çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 4’ü kadın toplam 5 kişi yakalandı. Alınan bilgilere göre geçen hafta bir eve girerek yaklaşık 20 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan yine Orhangazi’de 2 farklı eve daha girerek hırsızlık yapıkları belirlenen 5 kişiyi yakalamak için polis çalışma başlatmıştı. Polis ekipleri Hürriyet Mahallesinde bir vatandaşın dikkati sonrasında fark edilen 4 kadını takibe aldı. Vatandaşın da motosikleti ile otomobilin peşine düşüp takip ettiği zanlılar polis tarafından Hürriyet Mahallesinde gözaltına alındı. Daha önce hırsızlıktan da sabıkaları bulunan Özlem B. (18), Pınar B.(34), Ebru A.(25) ve Tuğba G.(25) ile beyaz otomobili kullandığı belirlenen Bayram B.(39) polis tarafından gözaltına alındı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkeme sonrasında Ebru A. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, diğer 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vatandaşın dikkati hırsızlık zanlılarını yakalattı

Vatandaşın dikkati hırsızlık zanlılarını yakalattı

Vatandaşın dikkati hırsızlık zanlılarını yakalattı

Vatandaşın dikkati hırsızlık zanlılarını yakalattı

Vatandaşın dikkati hırsızlık zanlılarını yakalattı

Vatandaşın dikkati hırsızlık zanlılarını yakalattı

Vatandaşın dikkati hırsızlık zanlılarını yakalattı

Vatandaşın dikkati hırsızlık zanlılarını yakalattı

Vatandaşın dikkati hırsızlık zanlılarını yakalattı

Vatandaşın dikkati hırsızlık zanlılarını yakalattı

Vatandaşın dikkati hırsızlık zanlılarını yakalattı

Vatandaşın dikkati hırsızlık zanlılarını yakalattı

Vatandaşın dikkati hırsızlık zanlılarını yakalattı
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