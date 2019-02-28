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Vatandaşın dikkati "sahte polisi" yakalattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 13:35 | Son Güncelleme

Vatandaşın dikkati "sahte polisi" yakalattı

Bursa'da polis üniforması benzeri kıyafet giyerek telsiz ve kurusıkı tabanca taşıyan "sahte polis" gözaltına alındı.

Merkez Osmangazi ilçesindeki Merinos Parkı'nda bir iş yerinde bulunan vatandaşlar, içeri giren polis kıyafetli ve elinde telsiz olan kişinin hareketlerinden şüphelenerek 155 İhbar Hattı'nı aradı.

İhbar üzerine gelen güven timleri, "özel harekat polis" amblemli siyah kıyafet giyen, palaska, bacak kılıfı, kurusıkı tabanca ve el telsizi bulunan İ.D'nin (30) kimlik kontrolünde, polis olmadığını tespit etti.

Gözaltına alınan İ.D, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa merinos sahte polis

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