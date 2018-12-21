HABER

Vatandaşın donmak üzereyken kurtardığı eşek barınakta

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 13:11 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, vatandaşın donmak üzereyken kurtardığı hamile eşek doğum yaptıktan sonra yavrusu ile belediyenin barınağında koruma altına alındı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, donmak üzereyken bulunan hamile eşek, doğum yaptıktan sonra yavrusu ile belediyenin barınağına konuldu.

Karlıova'da hamile eşek yaklaşık bir ay önce sokağa terk edildi. Yoğun kar yağışının da etkisiyle yorgun ve bitkin düşen hayvanı Bülent Bingöl isimli vatandaş buldu. Bingöl, donmak üzere olan eşeği ahırında koruma altına aldı.

Eşeğin doğum yapmasının ardından Bingöl, belediye ekiplerine haber verdi.

Eşek ve yavrusu, ekipler tarafından belediyeye ait barınağa götürüldü.

Bingöl, kar yağışından sonra donmak üzere olan eşeği bitkin halde bulduğunu belirterek, "Ahırıma aldım ve doğum yaptı. Belediye ekiplerine haber verdik, sağ olsunlar ekipler gelip barınma yerine götürdü." dedi.

Belediye çalışanı Turan Eroğlu da eşek ve yavrusunun hayvan barınağında gereken kontrollerinin yapıldığını kaydederek, "Eşek ve yavrusunun artık sıcak bir yuvası var." ifadelerini kullandı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Şair Ahmet Telli'ye ölüm tehdidiHacettepe Üniversitesi karıştı! Şair Ahmet Telli'ye ölüm tehdidi
3 kadın komutan YYÜ'nün konuğu oldu3 kadın komutan YYÜ'nün konuğu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
donmak eşek kurtarıldı üzere olan

En Çok Okunan Haberler

Ankara için Mansur Yavaş'tan iddialı açıklama! Oy oranını açıkladı: Kazanacağım

Ankara için Mansur Yavaş'tan iddialı açıklama! Oy oranını açıkladı: Kazanacağım

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da korku dolu anlar! Sele kapıldı

Şanlıurfa'da korku dolu anlar! Sele kapıldı

Hacettepe Üniversitesi karıştı! Şair Ahmet Telli'ye ölüm tehdidi

Hacettepe Üniversitesi karıştı! Şair Ahmet Telli'ye ölüm tehdidi

Parçalanmış halde buldu! Gizemli yaratığın peşine düştü

Parçalanmış halde buldu! Gizemli yaratığın peşine düştü

Tunceli'de mağarada kıstırılan teröristlerin önceki görüntüleri ortaya çıktı

Yer: Tunceli! İçerdeler, görüntüler ortaya çıktı

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Antalya'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.