Vatandaşın donmak üzereyken kurtardığı eşek barınakta

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, donmak üzereyken bulunan hamile eşek, doğum yaptıktan sonra yavrusu ile belediyenin barınağına konuldu.

Karlıova'da hamile eşek yaklaşık bir ay önce sokağa terk edildi. Yoğun kar yağışının da etkisiyle yorgun ve bitkin düşen hayvanı Bülent Bingöl isimli vatandaş buldu. Bingöl, donmak üzere olan eşeği ahırında koruma altına aldı.

Eşeğin doğum yapmasının ardından Bingöl, belediye ekiplerine haber verdi.

Eşek ve yavrusu, ekipler tarafından belediyeye ait barınağa götürüldü.

Bingöl, kar yağışından sonra donmak üzere olan eşeği bitkin halde bulduğunu belirterek, "Ahırıma aldım ve doğum yaptı. Belediye ekiplerine haber verdik, sağ olsunlar ekipler gelip barınma yerine götürdü." dedi.

Belediye çalışanı Turan Eroğlu da eşek ve yavrusunun hayvan barınağında gereken kontrollerinin yapıldığını kaydederek, "Eşek ve yavrusunun artık sıcak bir yuvası var." ifadelerini kullandı.

