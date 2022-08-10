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Vatandaşın ihbarıyla ortaya çıktı! Dikkat çeken tepki: Diyarbakır'ın imajını kimse bozamaz

10.08.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri kuyumcu dükkanına yapılan baskında düşük ayarlı sahte altın ele geçirdi. Olay hakkında konuşan Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel, ''Rapor tuttuk, daha sonra inceleme yapılmak üzere iş yerine gittik. Diyarbakır'ın kimse imajını böyle bozamaz. Sektöre zarar veren herkesin üzerine gideceğiz'' dedi.

Vatandaşın ihbarıyla ortaya çıktı! Dikkat çeken tepki: Diyarbakır'ın imajını kimse bozamaz

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Emek Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Bölgede yaşayanlar, 'Düşük ayarlı sahte altın satılıyor' diyerek polise şikayette bulundu. Ekipler, ihbarlar üzerine Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanlığı'ndan rapor istedi. Verilen raporun ardından 2 aylık çalışma yapıldı. Polis ekipleri, kuyumcu dükkanına öğle saatlerinde operasyon düzenledi. İş yerindeki aramalarda, düşük ayarlı sahte altınlar ele geçirildi. Toplanan ürünler, incelenmek üzere kriminale götürüldü.

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'DİYARBAKIR'IN İMAJINI KİMSE BÖYLE BOZAMAZ'

DİKO Başkanı Mehmet Yüksel ise altın konusunda çok sayıda kişinin kenti tercih ettiğini söyleyerek, "Vatandaşların şikayeti üzerine inceleme yaptık. Rapor tuttuk, daha sonra inceleme yapılmak üzere iş yerine gittik. Diyarbakır'ın kimse imajını böyle bozamaz. Sektöre zarar veren herkesin üzerine gideceğiz. Denetimler sürecek, merdiven altı üretimler yapılmayacak" dedi.

(DHA)


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Diyarbakır
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