Vatandaşın karakoldaki işi en geç bir saatte bitecek

ORHAN ONUR GEMİCİ - Polis merkezlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışma başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 il emniyet müdürlüğüne gönderilen yazıda müracaata gelen vatandaşların işlemlerinin en geç bir saat içinde bitirilmesi talimatı verildi. Polis merkezi amirliklerinde yeniden yapılanmaya giden Emniyet Genel Müdürlüğü, amirliklerin görevlerini daha etkin yürütmesi, alan hakimiyetini artırması, ihbar ve şikayetlerin hızlı değerlendirilmesi amacıyla Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda bir dizi çalışma başlattı. Bu kapsamda ilk olarak 2-3 Ağustos'ta 10 ilin asayiş şube ve ilçe emniyet müdürleri ile polis merkezi amirlerinden oluşan 20 personele yönelik Ankara'da "Polis Merkezi Amirliklerinin Etkinliğinin Artırılması Çalıştayı" düzenlendi. - Uzunkaya'dan "İşlemler en geç bir saatte bitecek" talimatı Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 81 il emniyet müdürlüğüne geçen ay gönderdiği yazıda polis merkezi amirliklerine müracaata gelen vatandaşların işlemlerinin en geç bir saat içinde bitirilmesi talimatını verdi.

Uzunkaya'nın talimatına göre, polis merkezi amirliklerine müşteki, mağdur ve tanık konumunda veya bilgi almak, ihbarda ya da şikayette bulunmak için gelen vatandaşlara öncelik tanınacak, hiç kimseye vücut diliyle de olsa küçük düşürücü davranılmayacak. Personelin çalışma saatlerinin zorunlu hallerde değiştirilmesi gerektiğinde genel müdürlük makamının uygun görüşü alınacak. Polis merkezi amirliklerinin hizmet kalitesini artırmak amacıyla personel ve vatandaşların taleplerine de önem veren Emniyet Genel Müdürlüğü 3-14 Eylül'de 12 ilde 200 polis merkezi amiri, 800 polis merkezi personeli ve 2 bin vatandaşa yönelik anket çalışması yaptırdı. - Bin 260 polis merkezi amiri eğitime alındı Normal

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