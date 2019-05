"Vatandaşın sorunu bizim sorunumuzdur"

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Mersin'de yaşayan her bir vatandaşımızın sorunu bizim sorunumuz, onların derdi bizim derdimiz. Bunların çözümüne yönelik her türlü gayreti sonuna kadar göstereceğiz." dedi.

Elvan, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaret etti.

Gültak'a görevinde başarılar dileyen Elvan, yaptığı konuşmada, ilçenin ilk kez "AK belediyecilikle" yönetileceğini söyledi.

Elvan, çalışmalara hızla başlandığını belirterek, "Başta belediye başkanı olmak üzere tüm Akdeniz Belediyesi çalışanları ilçenin gelişmesi, refahı ve sorunların giderilmesi yönünde çok yoğun bir çaba sarf edecekler. Biz de milletvekilleri olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.

İlçenin, Mersin'in "kalbi" konumunda olduğunu vurgulayan Elvan, kent ticareti ve nüfus yoğunluğu açısından Akdeniz'in önemli bir konumda olduğunu aktardı.

İlçedeki dere ıslahı çalışmalarının başladığını ve merkezi hükümetin yapması gereken çalışmaları da milletvekilleriyle takip edeceklerini vurgulayan Elvan, "Vatandaşlarımız emin olsunlar, her bir vatandaşımızın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Mersin'de yaşayan her bir vatandaşımızın sorunu bizim sorunumuz, onların derdi bizim derdimiz. Bunların çözümüne yönelik her türlü gayreti sonuna kadar göstereceğiz. Mersin'imize hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Elvan ve milletvekilleri, daha sonra Toroslar Belediyesini ziyaret etti.