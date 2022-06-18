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Vatandaşın sorusuna yanıt verdi! Ahmet Davutoğlu'ndan adaylık açıklaması

18.06.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye'de bazı ziyaretler yaptı. Bir vatandaşın adaylık sorusuna yanıt veren Davutoğlu, "Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Yani iddiamız bu. Ama şimdi şu anda da adayız. Hepimiz parti olarak, hepimiz iktidara adayız ondan kaçınmıyorum." ifadelerini kullandı.

Vatandaşın sorusuna yanıt verdi! Ahmet Davutoğlu'ndan adaylık açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ziyaret için geldiği Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde "Başbakanlık yaptınız Siz neden aday olmuyorsunuz" sorusuna, "Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Adayım ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye’deki programı kapsamında Kadirli ilçesinde de bir dizi ziyarette bulundu. İlçede esnaf ziyareti gerçekleştiren Davutoğlu ziyaret ettiği çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti.

"HEPİMİZ İKTİDARA ADAYIZ"

Bir vatandaşın, "Cumhurbaşkanlığı seçimi için Başbakanlık yaptınız. Siz neden aday olmuyorsunuz" sorusu üzerine Davutoğlu, "Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Yani iddiamız bu. Ama şimdi şu anda da adayız. Hepimiz parti olarak, hepimiz iktidara adayız ondan kaçınmıyorum. Adayım ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız" şeklinde konuştu. (İHA)

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