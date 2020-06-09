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  4. Vatandaşın yavru dağ keçileriyle diyaloğu gülümsetti

Vatandaşın yavru dağ keçileriyle diyaloğu gülümsetti

İLGİNÇ HABERLER  | 09.06.2020 09:13 | Son Güncelleme

Erzincan’da annelerini bekleyen iki sevimli yavru dağ keçisi görüntülendi. Dağ keçileriyle adeta insan gibi diyalog kuran vatandaş, poğaça ikramında bulundu.

Yaban hayatıyla zenginlik içeren Erzincan’ın Kemah ilçesi dağlarında anneleri tarafından kısa süreliğine terk edilen iki yavru dağ keçisine rastlayan vatandaşın mutluluğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Yavru dağ keçilerine şefkatle yaklaşan vatandaş adeta insan gibi diyalog kurup sohbet etti.

Dağ keçilerine poğaça ikram eden vatandaş şiveli konuşmasıyla da dinleyenlere tebessüm ettirdi.

Vatandaş bir süre dağ keçileriyle ilgilendikten sonra annelerinin gelmesi için yuvadan ayrılarak yoluna devam etti.

(İHA)

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