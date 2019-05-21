Vatandaşın yol kenarında bulduğu yavru karaca tedavi altına alındı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yol kenarında bir vatandaş tarafından bulunan 4 günlük yavru karaca, doğal yaşam parkında tedavi altına alındı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yol kenarında bulunan ve annesini kaybetmiş olduğu değerlendirilen yavru karaca, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Ormanya’da hizmet veren Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Bir vatandaşın yol kenarında bulduğu ve zarar görmeden Kocaeli Milli Parklar ekipleri tarafından teslim alınan Karaca, tedavi için Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde görev alan veteriner hekimlere teslim edildi.

Doğal yaşam alanına salınacak

Dört günlük karaca, merkezde tedavi altına alındı ve ilk olarak emme refleksi kazandırıldı. Çene yapısının emecek kadar kuvvetli olmamasından dolayı süt içmekte zorlanan dört günlük yavru ilk olarak enjektör ile beslenmeye başlandı. Emme refleksini kazandığında biberona geçen yavruya inspeksyon ve palpasyon yöntemi ile dış tedavi uygulandı. Genel sağlık durumu iyi olan karacanın yapılan kan testlerinde de herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlandığında Ormanya’da bulunan kontrollü doğal yaşam alanına salınacak.