HABER

Vatandaşın yol kenarında bulduğu yavru karaca tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 16:45 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yol kenarında bir vatandaş tarafından bulunan 4 günlük yavru karaca, doğal yaşam parkında tedavi altına alındı.Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yol kenarında bulunan ve annesini kaybetmiş olduğu değerlendirilen yavru karaca, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Ormanya’da hizmet veren Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Vatandaşın yol kenarında bulduğu yavru karaca tedavi altına alındı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yol kenarında bir vatandaş tarafından bulunan 4 günlük yavru karaca, doğal yaşam parkında tedavi altına alındı.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yol kenarında bulunan ve annesini kaybetmiş olduğu değerlendirilen yavru karaca, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Ormanya’da hizmet veren Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Bir vatandaşın yol kenarında bulduğu ve zarar görmeden Kocaeli Milli Parklar ekipleri tarafından teslim alınan Karaca, tedavi için Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde görev alan veteriner hekimlere teslim edildi.

Doğal yaşam alanına salınacak
Dört günlük karaca, merkezde tedavi altına alındı ve ilk olarak emme refleksi kazandırıldı. Çene yapısının emecek kadar kuvvetli olmamasından dolayı süt içmekte zorlanan dört günlük yavru ilk olarak enjektör ile beslenmeye başlandı. Emme refleksini kazandığında biberona geçen yavruya inspeksyon ve palpasyon yöntemi ile dış tedavi uygulandı. Genel sağlık durumu iyi olan karacanın yapılan kan testlerinde de herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlandığında Ormanya’da bulunan kontrollü doğal yaşam alanına salınacak.

“Hiçbir hastalığa rastlanmadı”
Olayla ilgili yetkilerden yapılan açıklamada, yavru karacanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Yavru karacamız bize geldiğinde 4 günlüktü. Vatandaş tarafından bulunmuştu. Milli parklar Müdürlüğü tarafından bize getirildi. Geldiğinde emme refleksi hiç yoktu. Onu kazandırdık ve genel sağlık muayeneleri yapıldı. Hiçbir hastalığa rastlanmadı. Emme refleksini kazana kadar bizim misafirimiz olacak. Daha sonra hekimlerin onayından sonra Ormanya vahşi yaşam alanına salınımını gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşın yol kenarında bulduğu yavru karaca tedavi altına alındı

Vatandaşın yol kenarında bulduğu yavru karaca tedavi altına alındı

Vatandaşın yol kenarında bulduğu yavru karaca tedavi altına alındı

Vatandaşın yol kenarında bulduğu yavru karaca tedavi altına alındı

PARTNERSürekli hasta oluyorsanız sebebi bu olabilirSürekli hasta oluyorsanız sebebi bu olabilir
Polisler, tableti çalınan Muhammet'i yeni tablet alarak sevindirdiPolisler, tableti çalınan Muhammet'i yeni tablet alarak sevindirdi
Türk hayırseverlerin Mescid-i Aksa’da iftar geleneği sürüyorTürk hayırseverlerin Mescid-i Aksa’da iftar geleneği sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Tarafsız Bölge' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Tarafsız Bölge' açıklaması

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı: 11 bin 78 personel istihdam edilecek

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Yaptığı pes dedirtti! Herkes can derdindeyken o...

Yaptığı pes dedirtti! Herkes can derdindeyken o...

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Dargeçit eski Belediye Başkanı Sipçik'e 13,5 yıl hapis

Dargeçit eski Belediye Başkanı Sipçik'e 13,5 yıl hapis

TBMM Alt Komisyonunun 'Sincan' raporu: Çocuklarda darp ve kötü muamele izi yok

TBMM Alt Komisyonunun 'Sincan' raporu tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.