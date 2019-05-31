Vatandaşını dolandırmak isteyen Iraklı yakalandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, Irak uyruklu M.H.A.'yı (35) "Adın DEAŞ kayıtlarında geçiyor, 6 bin lira vermezsen sınır dışı edileceksin" diyerek, dolandırmaya çalışan vatandaşı O.Q.K. (29), polis operasyonuyla yakalandı.

Samsun'da yaşayan Iraklı M.H.A., emniyetten aradığını söyleyen kişi tarafından dolandırılmaya çalışıldığını belirterek, polise ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, M.H.A.'nın telefonunu dinlemeye aldı. M.H.A.'yı arayan kişinin, "Adın DEAŞ kayıtlarında geçiyor, 6 bin lira vermezsen sınır dışı edileceksin" dediği saptandı. Bunun üzerine operasyon planı yapılıp, M.H.A.'nın, parayı teslim etme bahanesiyle şüpheli ile buluşması sağlandı. Buluşma yerine giden M.H.A., parayı teslim ettiği sırada polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin, Iraklı O.Q.K. olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından O.Q.K., 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.

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