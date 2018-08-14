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Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 18:06 | Son Güncelleme

Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası vatandaşlar Türkiye ekonomisine destek için ülkenin dört bir yanında dolar, euro ve altın bozdurdu.

Türkiye çapında vatandaşlar ellerindeki dövizleri bozdurmak için döviz bürolarına koştu.

Bugün Türkiye... Vatandaşlar akın etti

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Türkiye çapında vatandaşlar ellerindeki dövizleri bozdurmak için döviz bürolarına koştu.
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Vatandaşlar dövizlerini bozdurmak için uzun kuyruklar oluşturdu.
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Bazı vatandaşlarsa Dolar yakarak ABD’ye tepkilerini gösterdi.
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İşte Türkiye’nin farklı şehirlerinde bugün yaşananlar…
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Okuyucu Yorumları 59 yorum
1 tane chpli göremedik vatansever
bir sen kaldin vatansever...dolarin zirvesinden dolar sat ve buna vatanseverlik de. guluncsunuz ya siz...madem vatanseverdin niye dolara yatirim yaptin
Gardaş tüm rantları akpliler yiyor dolar verdiniz de bozdurmadık mı? Olmayan şeyi nerden bozdurak. Bak vatanseverlere 5.30da bozdur dedi reis 6.90dan bozdurdu hepsi yarın tekrar 6.20den alıp 7.30 dan satar bu vatansever halk.
bu ne ya sürekli provokatörlük!!!Bölücü müsünüz lan!!!! dòvizi olan bozduruyo! 350 tl ye aldığı 100 doları yine 350 den bozdurunca olur vatanseverlik...600 tl bozduruyo herkes 100 dolarını bi de böyle düşün...
ne para varmış bu AKAPE lilerde birader e tabi bütün musluklar yandaş takımına açık
dolar bozduranlarin hepsi bu kadar yükselmişken bozdurayim diyenler kimse kimseyi kandırmaya kalkmasin
Yok kardeşim kendi milletin parasını 7 TL den 4 TL'ye toplayan bir zihniyet bu milleti böyle düdük diyeceksin dolar 7 TL iken baktı gördü millet kuyruğa girdi dolarını satıyor doları çektiler 4 TL'ye 5 TL'ye milleti bu şekil yöntemi
dolar yükseldiği için ve ufak bi düşme görüp daha da düşecek korkusuyla bozduruyor diyenler vatan hainidir. halkımız parasına sahip çıkıyor. eski türkiye yok artık
@clublue dolar 4.5-5 tl iken neredeydi bu vatan severler. Çakal sürüsüsünüz.Doları yükseltip para kaldırmaktı amaç ve amaca ulaşıldı. Baktılar BİLEREK ARTMASINA GÖZ YUMULAN DOLARA tepki fazla, emri aldılar 7.5'den döndürdüler. Hemen bozdurma başladı. Zengin kesim fotolardan anlaşılıyor. Kayrılan bir ideoloji ürünü gibi görüntüleri olan cemaat üyeleri sakallı ve türbanlıların hep elinde dolarlar. Bir tane normal giyimli gördünüz mü FOTOLARDA
@clublue bu halk neden geçen yıl bozdurmadi dolarını
Bu güne kadar neredeydiniz ? Doların üst sınırının 7 Lira olacağını biliyordunuz, bu gün mü Vatanseverliğiniz tuttu. Kendi parasına güvenmeyip sözüm ona İslamcı " ki " baktığınız zaman paranın daha çok hacı hocada olduğu görülüyor. Yazıklar olsun size ki bu güne kadar sakladığınız için. Bütün dünyada 3 kuruş dolar için itibarımız sarsıldı... Emin olun daha 100 milyarlarca dolar halen yastık altında duruyor ve emin o paralar bankalara dönerse bizim döviz sorunu diye bir sorunumuz kalmaz.. Bundan böyle her kim ihtiyacı dışında keyfi ve kar amaçlı Dolar, Euro alıyorsa onlar Vatan hainidir.......
DELİKANLIYSANIZ YÜZLÜK DESTELERİ YAKIN KURU KABADAYILARI CEBİNİZDEKİ TELEFONDAN EVİNİZDEKİ TV YE BUZDOLABINA KADAR AMERİKAN PARÇALARIYLA DONATILMIŞTIR UNUTMAYIN DOLAR YİNE FIRLAYACAK VE BİRDAHA GERİ DÜŞMEMEK KAYDİYLA HAYDİ O ZAMANDA YAKIN GÖREYİM.
Bırakın bu işleri sakallara bıyıklara bak hepsi akp li... dolar düşükken toplamışlar tavan yapınca bozduruyorlar... asıl vatan haini bunlardır... bana masal anlatmayın olan bizim gibi ülkesini seven bu güne kadar bir dolar bile almayan milliyetçilere oluyor...
Tiplere bakınca dolarların altınların kimde olduğu belli oluyor zaten. " YANDAŞLARDA"
Erdoğan bu 3 yildir dolar ile savasmiyor mu? Dolar almayin elinizdekileri bozun dememis miydi? Simdi bunlar ne diye dolar almislar? sozum ona erdoganci mi oldular simdi? Dolar 7 olmazsa bozmazdilar eminim.
yükselince döviz bozduruluyor, zaten bu yüzden alır döviz alan. ben bi fedakarlık görmüyorum bu etkinlikte
AKP DÖNEMİNDE İHALECİ MÜTEAHİTLER , DOLARLA ALDIKLARI İHALELERDEKİ DOLARLARI NE YAPTILAR , ACABA ?
reis kaç yıldır dolar bozdurun diye çağrı yapıyor bunlar reisi dinlemeyip bozdurmamışlar dolarlarını ama dolar tavan yapınca döviz bürolarına akın etmiş anlaşılan şimdide kar satışının reklamını yapıyorlar sözde vatan kurtarıyorlar tatlı su kurnazları sizi !! Unutmayalım ki her gören gözü kandırabilirsniz ama allahın gözünü kandıramazsınız
dolar 4 tl ikende bozdurun diyorlardı o zaman neden bozdurmadınız işiniz gücünüz kolpa sahtekarlar bizimde paramız vardı hatta 7 yada 7.5 bulacağını tahmin ediyorduk yıl sonuna gidip döviz yada altına yatırmadım sorsalar hepsi benden daha vatansever hem reklam hem kazanç oh ne ala memleket
Benim Bu RESİM ve Haberden Anladığım; MİLLİ Paramıza Güvenmeyip ABD nin DOLARINI Alanların Yastık Altını ABD DOLARI ve Yabancı Paralar ile Dolduranların SON HALİ diye bakıyorum. Sayın Erdoğan; DOLAR Kimdeymiş Gördünüz mü? DOLARI Bozduranlara SORUYORUM: Ülkemizi Son 16 Yıldır Sayın Erdoğan İDARE Ediyor, Siz Sayın Erdoğan' ın İdare Ettiği TÜRKİYE' ye mi GÜVENMEDİNİZ de ABD Doları Aldınız, Siz Milli Paramıza mı Güvenmediniz de Bu Nedenle mi ABD DOLAR' ı ve Diğer Yabancı Paraları Aldınız? Yoksa Siz TÜRKİYE' yi İdare Eden Sayın Erdoğan' a mı GÜVENMEDİNİZ de DOLAR Aldınız? Saygılarımla
yarın dolar 8 olur zaten yükseldi diye satmaya koşan ama kahraman olarak kendini satan kesim bunlar yani yandaş yiyici tayfası
Euro ve Dolar ı Bozdurunca Ekonomiye ne katkısı oluyor ? Bozulan dolar ve eurolar devletin kasasınamı giriyor ? Döviz büroları bu Dolarları ne yapıyor ? Anlamadığım için sordum
Haydee en karlı kahramanlık buradaaaa! Bire beş veriyoooorrrr!
Suraya bak dolarları eurolari olandan hep akp seçmenine benziyor gelicek secimde bende akp seçmeni olacam
inecek diye korkanlar sanırım bunlar.. 5 iken neden bozdurmadı dostlarımız
Hayatımda 2 kere dolar aldım oda yıllar önce. Esas soru kim bunlar ellerinde dolar var?
bunlar nerenin mali?
geçen bozdurma seferberliğinde niye bozdurmamışlar? yoksa doların artacağını biliyorlarmışta ellerinde mi tutmuşlar...vatan haini misiniz siz? geçin artık bu ayakları,dolar zirvelere çıktı o zaman bozduruyorsunuz.cumhurbaşkanı geçen sefer bozdurun dediğinde bozdururdunuz düzgün niyetli olsanız...herkes şov peşinde
Bu ülkenin bir ferdi olduğum için Allaha hergün şükrediyorum....Kızdırılınca çok güzel oluyorsun sevgili ülkem.
ÜLKESİNİ MİLLETİNİ DÜŞÜNEREK HAREKET EDEN HER İNSANIMIZDAN ALAH RAZI OLSUN.BU MİLLETİN İYİ NİYETİNİ KULLANANLARI SÖMÜRENLERİ MÜŞRİK KAFİR VE MÜNAFIKLARI RABBİME HAVALE EDİYORUM.OYUN ALAVERE DALAVERE ENTRİKA SENARYO DÜZENLEYENLERİ HAK TAN SAPANLARI MAZLUMUN AHINI ALANLARI ALEMLERİN RABBİ CENAB I ALLAH A HAVALE EDİYORUM.SONLARINI ZELİL PERİŞAN ALEM İ İSLAM A İBRET EYLE YARABBİ..
Sayın Erdoğan; 01.07.2014 Tarihinde TBMM vermiş olduğunuz, 28.08.2014 tarihli Resmi Gazetenin 1. Mükerrer Sayı; Mal Beyanız da Tasarrufunuzun Bir Kısmını ABD Doları ile yapmışsınız. 2014 Tarihinde Devletimizi Siz İDARE Edeceksiniz, ama TL ye Güvenmeyip, Tasarrufunuzun Bir Kısmını ABD nin DOLARI ile Yapacaksınız? Size Sorum: İdare Ettiği TÜRKİYE' ye mi GÜVENMEDİNİZ de ABD Doları Aldınız? MİLLİ Paramıza mı GÜVENMEDİNİZ de ABD DOLAR' ı Aldınız? Yoksa Siz İdare Eden kendinize mi GÜVENMEDİNİZ de DOLAR Aldınız? (İnanmayan RESMİ Gazetenin Yazdığım Sayısı Okuyabilirler.) Saygılarımla.
Erdoğan bu 3 yildir dolar ile savasmiyor mu? Dolar almayin elinizdekileri bozun dememis miydi? Simdi bunlar ne diye dolar almislar? sozum ona erdoganci mi oldular simdi? Dolar 7 olmazsa bozmazdilar eminim.
ÇOK GÜZEL TABİ 1 HAFTA 10 GÜNDÜR SÖYLENİYOR 7 LİRA OLUNCAMI YİDE ZARARIN NERESİNDEN DÖNERSEK KARDIR..
Dolar bida yükselmez bu kadar diye bozduran gafiller tiplere bak ülkeyi ne hale getirdiler bu aşırı müslüman bacılar neden dolar euro aldı şimdi bozduruyor iki hafta önce niye bozulmadı bu dövizler sahte patlıcanlar.
yine gariban milletim ve gerçek vatanseverler iş başında...şu zamanda dolar alan şirketler ve bankaları ne yapılması gerektiğini devletimiz iyi bilir...!
DOLAR YARIN 5.20 TL OLACAK BU GECE DÜŞECEK HIZLI SATIŞLAR OLACAK OLU ÖNDER ATATÜRKÜN KURDUĞU BU CUMHURIYET BU ÜLKE HER ŞEYE RAĞMEN GÜÇLÜDÜR
yüksekten bozdurup kar ettiler erdoğan sevgisi yalan
Evinde 100-200 dolar olanı anlarımda 10bin 20bin dolar gibi paraların ne işi var evde. Bu para bankada olsa zaten sistemin içinde olacağı için bir sıkıntı olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanı da yastık altındakini bozun diye boşuna demiyor. Bu para sistem dışı olduğu için devlete hiçbir faydası yok. Devletine güveneceksin bankaya teslim edeceksin paranı. Devlete güvenmemişsin yastık altına atmışsın şimdide bozdurup en büyük vatan sever oluyorsunuz. daha önce neredeydin. Devlet borç bulabilmek için dünyayı dolaşırken sen evdeki dolarlara bakıp mutlu oluyordun...
İşte gerçek vatanseverler banka ve döviz büroları önlerinde kuyrakta dolar bozduruyor.Yine bu insanlar 15 temmuzda feto darbesinde sokaklarda idi ve yine bu insanların çocukları vatan savunmasında PKK ya karşı şehit düşmekte iyi güzelde bu ülkenin hemen hemen kaymak tüm ihalelerini alan ve 10 milyarlarca dolar para kazanan ve aynı zamanda milletin anasını düzeceklerini söyleyen cengiz inşaat ve onunla birlikte hareket eden büyük diğer şirketler nerde onların bozduracak dolarları sanırım Türkiyede yok paraları yurt dışı bankalardamıki bu sıkışık günlerde gelip ülke içine para sokmuyorlar.
Dolar yakanlar ABD ekonomisine destek ülke ekonomisine zarar verdiklerinin farkındalar mı acaba.
7000 tl olunca AKP liler bozdurdu. Hadi yiğitseniz 3,5 tl nin üstünü devlete hibe edin. Görelim bakalım gercek vatan sever arkadaşları. Haramdır size o dolarların farkını yemek.
YABANCI PARA.. KULLANMIYORUM.. ZATEN.. ALTINDAN BAŞKA YATIRIM TANIMAM..
Asgari ucretle ev geçindirip çalışanın doları olmaz..dolarimiz vardida bizmi bozdurmadik.dolari olanlari tv de gördük..dolar 5 tl iken reisiniz sabahdan akşama kadar kıçını yırtıp tv lerde elinizdeki dövizleri bozdurun diye size seslendiginde dolar 7 tl ye çıkarken bunu fırsat bulup dövizlere akin eden vatanseverler sizde az orusbu çocuğu değilsiniz...
yine başladılar, Yok öyle olunca hainsiniz, Yok böyle olunca fetocusunuz, Lan yarraklar siz ne boksunuz, herşeye herkese bir isim takma yarısına girmişsiniz, ülkenin hali ortada daha mı göremiyorsunuz, asalak insanlar.
dolar düşük kurdayken al, 7’ye çıkınca sat. bildiğin rantiyecilik ama asıl başarı bunu milli duruş diye pazarlamaktır.
Bunların yarısı dolar maalesef on bini aştığı zaman ve o süreç için de içtikleri çaya kadar zamlar gelince ellerindeki paraları uçunca yarısı enayiliklerine yanmazlarsa bende bişiy bilmiyorum bunun için kabin olmaya gerek yok halk cahil maalesef sev sevme cahiller.
sancak cengiz inşaat bilal çalık gurubu akp li haramzadeler bozmadan biçe bozmam..önce yobaz avantacı yandaş holdingler bozacak..10 senedir ne cengiz ne sancak ne çalık gurubu vergi vermiyor ülkenin kanını emiyor..
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