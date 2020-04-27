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  4. Vatandaşlar balkonlarından çaldı, polisler sokakta oynadı

Vatandaşlar balkonlarından çaldı, polisler sokakta oynadı

İLGİNÇ HABERLER  | 27.04.2020 10:05 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde, vatandaşların evlerinden açtığı müziğe, oyun havası oynayarak karşılık veren polis memurları renkli görüntüler oluşturdu. Polislere, vatandaşlar da evlerinden alkışlarla eşlik etti.

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı, yurdun farklı noktalarından ilginç, bir o kadar da eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz cumartesi akşamı Alanya ilçesinde çekilen bir görüntü ise, izleyenleri adeta coşturdu. Evlerine kapanan Antalyalılar, akşam saatlerinde ses sitemiyle yüksek ses oyun havası açarak eğlenmeye başladı. Bu sırada sokakta bulunan polis memurları da, oyun havasına eşlik etmeye başladı.

Polislere vatandaşlar da alkışlarla eşlik ederken, sosyal medyaya yayınlanan bu görüntüler birçok paylaşım ve beğeni aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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