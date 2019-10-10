Vatandaşlar Barış Pınarı Harekatı'na destek için camilerde buluştu

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da camilerde Fetih Suresi okunarak dualar edildi.

Erzurum'da vatandaşlar sabah namazında şanlı Türk ordusunun harekatta başarılı olması ve desteğini göstermek için Lalapaşa Camisi'nde buluştu.

Fetih Suresi'nin ardından sabah namazı kılındı.

Namazın ardından Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, yaptığı duada, Türk ordusunun muzaffer olarak dönmelerini istediklerini belirterek, "Kur'anı Kerim'i ve Fetih Suresi'ni tilavet ettik. Yarabbi İslam'ın son bayraktarı aziz Türk milletimiz fitneyi engellemek, akan gözyaşlarını dindirmek için çıktığı bu harekatta onların yardımcısı ol. Sana yalvarıyoruz kahraman Mehmetçik'imizi muzaffer eyle." ifadelerini kullandı.

- Ardahan

Ardahan'da vatandaşlar sabaha namazında merkez camisinde buluştu ve Fetih Suresi okundu.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan ve diğer yetkililer ile vatandaşlar sabah namazı öncesinde şanlı Türk ordusunun başarılı olması ve harekata destek amacıyla merkez camisinde buluştu.