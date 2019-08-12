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Vatandaşlar bayramın 2’nci gününde Silivri sahiline akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:01 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde tatili fırsat bilen günübirlikçiler Silivri plajlarını doldurdu.Kurban Bayramının 2’nci gününde Silivri plajlarında büyük yoğunluk yaşandı.

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde tatili fırsat bilen günübirlikçiler Silivri plajlarını doldurdu.
Kurban Bayramının 2’nci gününde Silivri plajlarında büyük yoğunluk yaşandı. Tatili fırsat bilen vatandaşlar Silivri plajlarına akın etti. Herhangi bir olumsuzluk ihtimaline karşı plaj kenarında, cankurtaran ve ambulans hazır bekletildi. Çok sayıda vatandaş, havanın da sıcak olması nedeniyle sahillerde nefes aldı. Sahile gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk ise kameralara yansıdı.

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