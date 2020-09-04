HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Vatandaşlar, bisiklet çalmaya çalışan hırsızları koşarak yakalamaya çalıştı

Vatandaşlar, bisiklet çalmaya çalışan hırsızları koşarak yakalamaya çalıştı

İLGİNÇ HABERLER  | 04.09.2020 11:00 | Son Güncelleme

Kadıköy’de bir binada bulunan bisikleti çalmaya çalışan hırsızları bina sakinleri fark etti. Bina sakinleri, bisikleti binadan çıkarmaya çalışan hırsız ile kendisini bekleyen şahsı yakalamak için kovaladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre bir şahıs binanın içerisine girerek burada bulunan bir bisikleti çalmaya çalıştı. Şahıs bisikleti binanın kapısından çıkarırken başka bir şahıs da onu binanın kapısında bekledi. Şahıslar bisikleti kapıdan çıkaracakları sırada bina sakinleri tarafından fark edildi. Bina sakinlerinin koştuğunu fark eden şahıslar bisikleti bırakarak kaçmaya başladı. Bisiklet hırsızı iki şahıs hızla kaçarken, bina sakinleri de arkalarından koşarak yakalamaya çalıştı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde bir şahıs bisikleti bina kapısından çıkarırken başka bir şahıs da kapıda bekliyor. Kendilerine doğru koşan bina sakinlerini fark eden hırsızlar bisikleti bırakıp koşarak kaçmaya başlıyor.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağımSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağım
İlginç maske tepkisi: Ben spor yapıyorum maske bize zorunlu değilİlginç maske tepkisi: Ben spor yapıyorum maske bize zorunlu değil
Binali Yıldırım korona mı oldu?Binali Yıldırım korona mı oldu?
En Çok Okunan Haberler
Mahalleyi sokağa döken koku! Hastaneye kaldırılanlar var
Mahalleyi sokağa döken koku! Hastaneye kaldırılanlar var
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Seda Sayan: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
Seda Sayan: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
İlginizi Çekebilir
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
İlginç görüntü! Yemeğini tilkiyle paylaşıyor
İlginç görüntü! Yemeğini tilkiyle paylaşıyor
Maske ve sosyal mesafe denetiminde ilginç tepki: Ben spor yapıyorum maske bize zorunlu değil
İlginç maske tepkisi: Ben spor yapıyorum maske bize zorunlu değil
Böylesi görülmedi! Balıkesirli besici ineklerini çikolata ile besliyor
Böylesi görülmedi! İneklerini çikolata ile besliyor
Seyir halindeki otomobilin lastiği akaryakıt istasyonuna fırladığı anlar kamerada
Akaryakıt istasyonuna lastik fırladı! Görenler şaşkına döndü
Koronavirüse karşı pazara koruyucu tulumla çıkan vatandaş görenleri şaşırttı
Tam teşekkürlü önlem şaşırttı
'Ölülerini gömmek yerine müzik aletleri ve süs eşyalarına dönüştürdüler'
'Ölülerini gömmek yerine süs eşyalarına dönüştürdüler'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.