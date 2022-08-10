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Vatandaşlar bu halde buldu! Ayının sarhoş gibi halleri gülümsetti... "Az yeseydin balı"

10.08.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'nin Yığılca ilçesinden gülümseten kareler geldi. İlçeye bağlı Karakaş köyündeki arı kovanlarına dadanan bir ayı, kovanlardan yediği balın etkisiyle adeta sarhoş oldu. Bayılan ayıyı gören vatandaşlar durumu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kontrolden geçirilen ayının sarhoş halleri tebessüm ettirdi.

Vatandaşlar bu halde buldu! Ayının sarhoş gibi halleri gülümsetti... "Az yeseydin balı"

Düzce'nin Yığılca ilçesinde acı bal üretimi yapan arıcıların kovanlarındaki balı yiyen ayı bayıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alınan ayı kamyonetin kasasına konulurken, sarhoş gibi halleri gülümsetti.

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Olay, Yığılca ilçesi Karakaş köyünde meydana geldi. Ormanda acı bal üretimi yapan arıcılar, kovanlarının yanında baygın bir ayı olduğunu ve kovanların parçalandığını fark etti. Bunun üzerine ayının fazla bal yiyerek bayıldığını tahmin eden arıcılar, durumu Orman İşletme Müdürlüğü’ne haber verdi.

Baygın ayı görevliler tarafından Orman İşletme Müdürlüğü aracına alındı. Ayıyı kamyonet kasasına koyan arıcılar, "Az yeseydin balı. Bal tuttu seni. Bal tuttuysa birazdan canlanır ve bize saldırır" dedi.

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Kamyonetin kasasına oturan ayının sarhoş gibi halleri gülümsetti. Kontrolden geçirilen ayı ormana bırakılırken, kendisine gelmesinin ardından gözden kayboldu. (DHA)

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