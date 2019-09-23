HABER

Vatandaşlar bu parkta ‘huzur’ bulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 14:07 | Son Güncelleme

Bursa’nın griye dönen rengini tekrar yeşile çevirmek için çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanında park ve yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyor.Osmangazi Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi’nde 7 bin metrekare alan üzerine yeni bir park kazandırıyor.

Vatandaşlar bu parkta ‘huzur’ bulacak

Bursa’nın griye dönen rengini tekrar yeşile çevirmek için çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanında park ve yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyor.
Osmangazi Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi’nde 7 bin metrekare alan üzerine yeni bir park kazandırıyor. Hamitler-Bağlarbaşı mahalleleri arasında Esentepe mevkiinde inşa edilen “Huzur Parkı”, bünyesindeki oyun grupları, spor aletleri, yürüme ve dinlenme alanları ile her yaştan insanın faydalanabileceği bir sosyal donatı merkezi olacak. Girişindeki kalp figürleriyle dikkat çeken parkın inşaat çalışmalarında sona gelindi.
Çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yeniden Yeşil Osmangazi, Yeniden Yeşil Bursa” sloganıyla tüm ilçeyi parklarla donattıklarını söyledi. Osmangazi ilçesinde toplam 2 milyon metrekare alanda 681 park olduğunu belirten Dündar, “Şehrimize 10 yıl içerisinde 330 yeni parkla birlikte 600 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. 2019 yılında farklı mahallelerimize 30 yeni park yaptık. 2020 yılında da 50 yeni park kazandıracağız” dedi.
Şehre nefes aldıracak parklardan birini Bağlarbaşı Mahallesi’nde oluşturduklarını ifade eden Dündar, “Esentepe mevkiinde 7 bin metrekare alanda kurulan bu parkımızda artık son çalışmalar yapılıyor. İçerisinde çocuklar için oyun grupları, yetişkinler için spor aletlerinin yanı sıra süs havuzu, yürüme ve dinlenme alanlarının bulunduğu parkımız, bu bölgeye ayrı bir güzellik katacak. Vatandaşlarımız burada rahatça vakit geçirebilecek. Belediye olarak yapmış olduğumuz bu parkların sahibi vatandaşlarımızdır. Bu alanları kullanacak ve sahiplenecek olan da hemşehrilerimizdir. Her yaştan vatandaşımızın faydalanacağı bu parkımızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Vatandaşlar bu parkta ‘huzur’ bulacak

Vatandaşlar bu parkta ‘huzur’ bulacak

Vatandaşlar bu parkta ‘huzur’ bulacak

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Japon hükümet ortağından Türkiye ekonomisine övgüJapon hükümet ortağından Türkiye ekonomisine övgü
Afyonkarahisar’da ’Sevgi Bohçası’ projesiAfyonkarahisar’da ’Sevgi Bohçası’ projesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

Önder Aytaç'a 11 yıl 3 ay hapis cezası

Önder Aytaç'a 11 yıl hapis cezası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'kariyeribb'yi açıkladı

İmamoğlu duyurdu! İBB'ye personel alımında yeni dönem

Başakşehir'de fabrika yangını

Başakşehir'de fabrika yangını

Son dakika: Irak'ın kuzeyinden acı haber: 2 asker şehit

Kuzey Irak'tan kahreden haber!

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi! Evlerin çatılarına asıyorlar

Teröristler böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.