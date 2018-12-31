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Vatandaşlar buzlu kaldırımlarda kaymasın diye kaldırımlara halı serildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 15:10 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yağan karın ardından ortaya çıkan buzlama nedeniyle halkın kaldırımlarda kaymaması için kentin işlek noktalarına halı serdi.

Cafer ZENGİN KAYSERİ, (DHA) Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yağan karın ardından ortaya çıkan buzlama nedeniyle halkın kaldırımlarda kaymaması için kentin işlek noktalarına halı serdi. Kayseri'de etkili olan karın ardından hava sıcaklıkları 8 ila 12 derece arasında düştü. Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte cadde ve sokaklarda buzlanmalar oluştu. Buzlanmaya karşı da belediyeler seferber oldu. Oluşturulan ekipler farklı bölgelerde buz kırma ve temizleme çalışması yaparken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de yaya trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kaldırımlara halı serdi. Buzlanma ile birlikte kaldırımlarda yürümek zorlaşınca Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışması vatandaşı rahatlattı. Kaldırımda yürüyenlerin kaymaması ve rahat yürümesi için serilen halılar yürümeyi kolaylaştırırken, aynı zamanda sağlığı tehdit eden yaralanma tehlikesinin de önüne geçti.

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