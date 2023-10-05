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Vatandaşlar dikkat! Hava birden soğuyacak, birçok il için kuvvetli yağış uyarısı: Tarih verildi

05.10.2023 13:28 | Son Güncelleme:
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Türkiye'de hafta başından beri devam eden yağışlar yerini güneşli bir havaya bıraktı. Sıcaklılar kendisini gösterse de bu uzun sürmeyecek. Türkiye'de yeni haftayla birlikte hava birden soğuyacak, birçok ilde kuvvetli yağış görülecek.

Vatandaşlar dikkat! Hava birden soğuyacak, birçok il için kuvvetli yağış uyarısı: Tarih verildi

Türkiye'de ekim ayıyla birlikte hava sıcaklıkları düştü, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kuvvetli yağmur görüldü. Hafta başına kadar yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken yeni haftayla birlikte sıcaklıklar bir anda düşecek birçok ilde kuvvetli yağışlar görülecek.

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SICAKLIKLAR KENDİNİ GÖSTERECEK

Yurt genelinde parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olması öngörülüyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.

Başkent Ankara'da hafta başına kadar yağış yok. Sıcaklığın 22-23 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

İstanbul'da genel olarak yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 23-24 derece civarında seyredecek.

İzmir'de de yağış beklenmezken, hava, az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıksa 28-29 derece civarında seyredecek.

HAVA BİR ANDA SOĞUYACAK

Hava Forum'un verilerine göre pazar gecesi Rusya üzerinden yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. Bir anda sıcaklıların düşmesine yol açacak soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok ilde kuvvetli yağmur görülecek.

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hava durumu meteoroloji

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