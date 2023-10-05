Vatandaşlar dikkat! Hava birden soğuyacak, birçok il için kuvvetli yağış uyarısı: Tarih verildi

Türkiye'de ekim ayıyla birlikte hava sıcaklıkları düştü, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kuvvetli yağmur görüldü. Hafta başına kadar yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken yeni haftayla birlikte sıcaklıklar bir anda düşecek birçok ilde kuvvetli yağışlar görülecek.

SICAKLIKLAR KENDİNİ GÖSTERECEK

Yurt genelinde parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olması öngörülüyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.

Başkent Ankara'da hafta başına kadar yağış yok. Sıcaklığın 22-23 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

İstanbul'da genel olarak yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 23-24 derece civarında seyredecek.

İzmir'de de yağış beklenmezken, hava, az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıksa 28-29 derece civarında seyredecek.

HAVA BİR ANDA SOĞUYACAK

Hava Forum'un verilerine göre pazar gecesi Rusya üzerinden yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. Bir anda sıcaklıların düşmesine yol açacak soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok ilde kuvvetli yağmur görülecek.



