Vatandaşlar dikkat! Hava birden soğuyacak, birçok il için kuvvetli yağış uyarısı: Tarih verildi

Türkiye'de ekim ayıyla birlikte hava sıcaklıkları düştü, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kuvvetli yağmur görüldü. Hafta başına kadar yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken yeni haftayla birlikte sıcaklıklar bir anda düşecek birçok ilde kuvvetli yağışlar görülecek.
Yurt genelinde parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olması öngörülüyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.
Başkent Ankara'da hafta başına kadar yağış yok. Sıcaklığın 22-23 derece civarında olması tahmin ediliyor.
İstanbul'da genel olarak yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 23-24 derece civarında seyredecek.
İzmir'de de yağış beklenmezken, hava, az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıksa 28-29 derece civarında seyredecek.
Hava Forum'un verilerine göre pazar gecesi Rusya üzerinden yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. Bir anda sıcaklıların düşmesine yol açacak soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok ilde kuvvetli yağmur görülecek.