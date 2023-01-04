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  4. Vatandaşlar dikkat! Markette akılalmaz oyun: Son kullanma tarihi yıllar geçmiş ürünler de var, 'indirim' adı altında...

Vatandaşlar dikkat! Markette akılalmaz oyun: Son kullanma tarihi yıllar geçmiş ürünler de var, 'indirim' adı altında...

04.01.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Market raflarında kurulan tuzak gözler önüne serildi. Marketteki 'etiket' oyunundan sonra şimdi de 'indirim' adı altında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı ortaya çıktı. Hatta son kullanma tarihi yıllar geçmiş ürünler bile var.

Vatandaşlar dikkat! Markette akılalmaz oyun: Son kullanma tarihi yıllar geçmiş ürünler de var, 'indirim' adı altında...

Market raflarında vatandaşa kurulan akılalmaz bir tuzak ortaya çıkarıldı. Son kullanma tarihi birkaç gün değil, aylar hatta yıllar geçmiş ürünlerin özel indirim sloganıyla satıldığı gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan denetimlerde bir market dolusu son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.

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SON KULLANMA TARİHİ YILLAR GEÇMİŞ ÜRÜNLER DE VAR

İstanbul Bağcılar'da yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, tüketim tarihi geçmiş onlarca ürün yakaladı. Hatta öyle ürünler var ki üzerlerinden yıllar geçmiş.

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İŞLETMELERE KAPAMA YOLDA

Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle ilgili açıklama yapan zabıta müdürü "Makarna, sucuk, yağ, tereyağ, çikolatalar aklınıza ne gelirse mevcut. Denetimler sıklaşacak, bunun sonunda işletmeler kapamaya dahi gidebilir" dedi.

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9 MARKETİN KAPISINA MÜHÜR

Kanal D Haber'in haberine göre Bursa'da 9 zincir market şubesi etiket ihlali yapıldığı gerekçesiyle kapılarına mühür kondu.

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