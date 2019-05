Vatandaşlar emniyet kemerinin önemini anladı

“Emniyet kemerini takma konusunda Samsun Türkiye birincisi” Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran, trafik kazaları açısından Türkiye’nin dünyada 5. sırada yer aldığını belirterek, “Türkiye’de her 30 saniyede bir trafik kazası meydana gelmekte. Her gün ortalama 20 vatandaşımız hayatını kaybetmekte ve yüzlerce vatandaş yaralanmaktadır. Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Bölge Müdürlükleri ekiplerince 2019 yılının ilk 4 ayında yapılan kontrollerde trafik kazalarında yüzde 30 azalma görülmektedir. Emniyet kemerini takma konusunda ise Samsun yüzde 80 oranında Türkiye’de birinci sıradadır” dedi.

“Yanlış anlaşılmalar sebep oldu”

İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılının ilan edilmesi ile birlikte yaya ve okul geçitlerindeki geçiş hakkının yanlış algılandığı ve bu durumun kazalara ve istenmeyen durumlara yol açtığını ifade ederek, “Bu yanlış algılamanın ve meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla vatandaşlarımızın yaya ve okul geçitlerinde daha duyarlı davranmaları, araç sürücülerinin ışıksız okul ve yaya geçitlerinde önceliği ve ilk geçiş hakkını yayalara vermeleri, yayaların ise ışıklı kavşaklarda kendilerine kırmızı ışık yanıyor ise bu ışıklara uymaları gerekiyor” diye konuştu.

“Belirleyici faktör sürücüdür”

Her yıl düzenlenen Trafik Haftası’nın, her yaşta vatandaşın dikkatini trafik ve trafik güvenliği konusu üzerine çekerek bu konuda daha duyarlı toplum oluşturmayı hedeflediğini söyleyen Mustafa Demir, ayrıca şu açıklamayı yaptı:

"Trafik kurallarına uymak insanın kendine ve çevresine duyduğu saygının bir tezahürüdür ve medeni bir insan olmanın gereğidir. Şunu asla unutmamalıyız ki uyulan her kural bizi hayata bağlar. Trafikte en önemli unsurun insan olduğu, yolun durumuna, araca ve yol güvenliğine, azami dikkati gösterecek sürücülerin, trafiğin belirleyici faktörü olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 2019 yılının yaya öncelikli Trafik Yılı ilan edilmesi nedeniyle 2019 yılı trafik haftasının teması da, ’Trafikte yaya önceliği’ oldu. Başlatılan bu proje oldukça önemli. Çünkü yayalar trafikte korunmasız faktörler. Projenin önemini toplumun her kesimine, sürücülere, yolculara, çocuklara gençlere herkese anlatmamız lazım. Bu bilinci tüm vatandaşlarımızda oluşturmamız lazım. İnşallah Trafik haftası da buna vesile olacak."