Vatandaşlar film izler gibi izledi! Trafikte araçtan zorla indirdikleri kişiyi dövdüler

Olay, İstanbul Sultangazi'de meydana geldi. Dün akşam saatlerinde trafikte 3 kişi araçlarından inip zorla panelvan aracından indirdikleri sürücüyü darp etti. Karakola götürülen kişilerin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenilirken olay anını anlatan Enes Tokdemir, "Bir anda sesler duyduk. Bir adamın kaçtığını gördük. Yaklaşık peşinde 4-5 kişi vardı" diye konuştu. Öte yandan çevredeki vatandaşlar olan biteni film izler gibi izledi.

ZORLA İNDİRİP DÖVDÜLER

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kırmızı ışık nedeniyle duran trafikte araçlarında inen 3 kişi, yanına gittikleri panelvan aracın sürücüsünü zorla indirdi. Husumetlileri olduğu ileri sürülen kişilere direnen sürücü, bir fırsatını bulup koşarak kaçmaya çalıştı. Peşinden koşan kişiler yakaladıkları sürücüsü darp etmeye başladı. Bu sırada tesadüfen olay yerinden geçen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları ayırıp, polis merkezine götürdü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

"ARACI ÇALMIŞ DİYE DUYDUK"

Olay anını anlatan Enes Tokdemir, "Bir anda sesler duyduk. Bir adamın kaçtığını gördük. Yaklaşık peşinde 4-5 kişi vardı. Adam koşarak kaçarken yere düştü. Diğer tarafta yakalayıp, darp etti. Darbeden kişilerin aracını çalmış diye duyduk" dedi.

Kaynak: DHA

