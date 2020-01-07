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  4. Vatandaşlar fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı

Vatandaşlar fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:43 | Son Güncelleme

İstanbul’da dünden beri etkili olan sağanak yağış ve fırtına sabah da devam etti.

İstanbul’da dünden beri etkili olan sağanak yağış ve fırtına sabah da devam etti. İşe giden vatandaşlar fırtına nedeniyle şemsiyelerini güçlükle tutabildi. Bazı vatandaşlar ise rüzgarın ters çevirdiği şemsiyesini açmak için uzun süre mücadele verdi.
İstanbul’da dün gündüz saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına ve yağış bugün de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar zaman zaman yürümekte bile güçlük çekti. Şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyeler ters dönerken, bazı vatandaşlar şemsiyelerini aşmak için uzun süre mücadele verdi. Yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

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