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Vatandaşlar fuhuş operasyonu yapan polislere teşekkür etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 10:46 | Son Güncelleme

ADANA'da vatandaşlar mahallelerinde fuhuş yapan kişilere operasyon yapan polis ekiplerine teşekkür etti.

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,(DHA) ADANA'da vatandaşlar mahallelerinde fuhuş yapan kişilere operasyon yapan polis ekiplerine teşekkür etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde, hava karardıktan sonra yol kenarlarında ve otobüs duraklarında bekleyerek fuhuş yapan kadınlara ve bu kadınları fuhuşa zorlayan veya aracalık eden kişilere yönelik harekete geçti. 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, adresleri belirlenen şüphelilere yönelik şafak baskını yaptı. Operasyonla 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun ardından mahalle sakinleri, Belediyevleri Mahallesi Muhtarlığı önünde vatandaşlar ise operasyonu yapan polis ekiplerine teşekkür etti. Hava kararınca yol kenarına çıkarak fuhuş yapan kadınlardan rahatsız olduklarını belirten Beyazevler Mahallesi Muhtarı Cabbar İğde, Son zamanlarda fuhuş giderek artmıştı. Kadınlar yoldan çevirdikleri kişilerle otomobillerin içinde fuhuş yapıyordu. Çocuklarımız ve eşlerimizle dışarı çıkamayacak duruma geldik. Operasyonun ardından rahat bir nefes aldık, mahallemiz fuhuştan kurtuldu. Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a ve tüm polis teşkilatına teşekkür ediyoruz dedi.

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