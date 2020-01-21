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  4. Vatandaşlar H1N1 virüsü (domuz gribi) korkusuyla hastaneleri doldurdu

Vatandaşlar H1N1 virüsü (domuz gribi) korkusuyla hastaneleri doldurdu

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.01.2020 10:29 | Son Güncelleme

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte salgın hastalıklar nedeniyle panik yaşayan hastalar hastanelerin acil servislerine akın ediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ, her grip vakasının H1N1 virüsü (domuz gribi) olmayacağını belirterek vatandaşları uyardı.

Vatandaşlar H1N1 virüsü (domuz gribi) korkusuyla hastaneleri doldurdu

Kış aylarında grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkları olanların, son yıllarda ölümlere neden olan H1N1 virüsünün (domuz gribi) olabileceği endişesiyle hastanelere akın ediyor. Hastanelerin acil servislerinin salgın gribal hastalarla dolduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ, "Mevsimden dolayı grip salgını var, ancak her grip vakasına H1N1 virüsünün yol açtığı hastalık (domuz gribi) olarak algılanması yanlış olur" dedi.

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'DOMUZ GRİBİ MEVSİMSEL GRİBE BENZER BELİRTİLER GÖSTERİR'

Kişinin domuz gribi olup olmadığının ancak özel testler yapılarak belirleneceğini vurgulayan Uzman Dr. İkidağ, şu bilgileri verdi:

“Gribin belirtileri ile domuz gribinin belirtilerinin benzer olduğu için vatandaşların bu korkuya kapılması mümkün. Ancak şu aralar gördüğümüz grip salgınlarının çoğu influenza B, yani bildiğimiz basit gribal enfeksiyonudur. Domuz gribi mevsimsel gribe benzer belirtiler gösterir. Ancak daha hızlı yayılma riski taşır. Yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı, boğaz- baş ağrısı, hırıltı, vücut ağrısı, yorgunluk, üşütme, bazen ishal ve kusma en sık görülen grip belirtileri arasında yer almaktadır. Domuz gribinde komplikasyonlar yönünden biraz daha dikkatli olmak gerekir. Bu nedenle inatçı, geçmeyen hırıltılı öksürük, solunum güçlüğü ve düşmeyen ateş olursa mutlaka bir uzmana başvurmak gerekiyor.”

'HASTA KİŞİLERLE TEMASTAN KAÇININ'

Öksürük ve hapşırma yoluyla çevreye yayılan virüs, insanlara direkt olarak bulaşabildiği gibi, virüsün bulaştığı eşyalar sonrası temas sonrası ellerin ağza, buruna ve gözlere değmesiyle de hastalığın kolaylıkla yayıldığına dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ, “Grip olmamak için hasta kişilerle yakın temastan kaçınılması gerek. Bol sıvı ve besleyici gıdalar almanın yanı sıra eller gün içerisinde sık sık yıkanmalı. Bulunulan ortam belirli aralıklarla havalandırılmalı. Grip aşısı da hastalığa karşı koruyucu kalkan olur. Grip belirtileri gösterenler evde istirahat etmelidir. Böylece hem hastalık daha çabuk atlatılır, hem de başka insanlara virüs bulaştırmamış olur. İleri yaş grubunda olan kişilerde ve çocuklarda hastalık çok daha ağır seyrettiği için bu yaş grubundakiler için daha dikkatli olunması gerekmektedir" diye konuştu.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
domuz giribi H1N1 virüsü

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