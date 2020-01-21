Vatandaşlar H1N1 virüsü (domuz gribi) korkusuyla hastaneleri doldurdu

Kış aylarında grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkları olanların, son yıllarda ölümlere neden olan H1N1 virüsünün (domuz gribi) olabileceği endişesiyle hastanelere akın ediyor. Hastanelerin acil servislerinin salgın gribal hastalarla dolduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ, "Mevsimden dolayı grip salgını var, ancak her grip vakasına H1N1 virüsünün yol açtığı hastalık (domuz gribi) olarak algılanması yanlış olur" dedi.

'DOMUZ GRİBİ MEVSİMSEL GRİBE BENZER BELİRTİLER GÖSTERİR'



Kişinin domuz gribi olup olmadığının ancak özel testler yapılarak belirleneceğini vurgulayan Uzman Dr. İkidağ, şu bilgileri verdi:

“Gribin belirtileri ile domuz gribinin belirtilerinin benzer olduğu için vatandaşların bu korkuya kapılması mümkün. Ancak şu aralar gördüğümüz grip salgınlarının çoğu influenza B, yani bildiğimiz basit gribal enfeksiyonudur. Domuz gribi mevsimsel gribe benzer belirtiler gösterir. Ancak daha hızlı yayılma riski taşır. Yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı, boğaz- baş ağrısı, hırıltı, vücut ağrısı, yorgunluk, üşütme, bazen ishal ve kusma en sık görülen grip belirtileri arasında yer almaktadır. Domuz gribinde komplikasyonlar yönünden biraz daha dikkatli olmak gerekir. Bu nedenle inatçı, geçmeyen hırıltılı öksürük, solunum güçlüğü ve düşmeyen ateş olursa mutlaka bir uzmana başvurmak gerekiyor.”