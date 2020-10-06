Vatandaşlar Halen HES Kodu Uygulamasını Öğrenmeye Çalışıyor

Türkiye’de vatandaşların, toplu taşıma kullanımı ve kamu kurumlarındaki işlemleri için Corona virüsü hastalığıyla ilgili durumlarını gösterecek bilgiyi “Hayat Eve Sığar” sistemi üzerinden paylaşmaları talep ediliyor ancak pek çok kişi bunu nasıl yapabileceğini bilmiyor.

İçişleri Bakanlığı’nın, 30 Eylül tarihli genelgesiyle birlikte toplu kullanım alanlarında bulunabilmek ve şehir içi ulaşım dahil tüm toplu taşımacılıktan yararlanabilmek için vatandaşlara, HES kodu paylaşımı zorunluluğu getirildi. Böylece Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği “Hayat Eve Sığar” kısa adıyla HES uygulaması üzerinden Corona virüs pozitif kişileri ayırt edebilmek ve karantina şartına uymayanları tespit etmek amaçlanıyor. Ancak VOA Türkçe’nin mikrofon uzattığı başkent Ankara’da pek çok kişi, henüz HES kodunu nasıl alabileceğini ve ne zamandan itibaren zorunlu olduğunu bilmiyor.

Oysa Ankara’da 16 Ekim itibariyle toplu taşımada Ankarakart kullanımı için HES kodu bilgisi zorunlu hale gelecek. Bu konuda detaylı bilgi, www.ankarakart.com.tr adresinde yer alıyor. Keza Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde tapu, nüfus gibi vatandaşlar tarafından sıklıkla ziyaret edilen kamu kurumlarında, hali hazırda randevu talepleri için HES kodu paylaşımı zorunlu hale geldi.