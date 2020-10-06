Vatandaşlar Halen HES Kodu Uygulamasını Öğrenmeye Çalışıyor

Türkiye’de vatandaşların, toplu taşıma kullanımı ve kamu kurumlarındaki işlemleri için Corona virüsü hastalığıyla ilgili durumlarını gösterecek bilgiyi “Hayat Eve Sığar” sistemi üzerinden paylaşmaları talep ediliyor ancak pek çok kişi bunu nasıl yapabileceğini bilmiyor.
İçişleri Bakanlığı’nın, 30 Eylül tarihli genelgesiyle birlikte toplu kullanım alanlarında bulunabilmek ve şehir içi ulaşım dahil tüm toplu taşımacılıktan yararlanabilmek için vatandaşlara, HES kodu paylaşımı zorunluluğu getirildi. Böylece Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği “Hayat Eve Sığar” kısa adıyla HES uygulaması üzerinden Corona virüs pozitif kişileri ayırt edebilmek ve karantina şartına uymayanları tespit etmek amaçlanıyor. Ancak VOA Türkçe’nin mikrofon uzattığı başkent Ankara’da pek çok kişi, henüz HES kodunu nasıl alabileceğini ve ne zamandan itibaren zorunlu olduğunu bilmiyor.
Oysa Ankara’da 16 Ekim itibariyle toplu taşımada Ankarakart kullanımı için HES kodu bilgisi zorunlu hale gelecek. Bu konuda detaylı bilgi, www.ankarakart.com.tr adresinde yer alıyor. Keza Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde tapu, nüfus gibi vatandaşlar tarafından sıklıkla ziyaret edilen kamu kurumlarında, hali hazırda randevu talepleri için HES kodu paylaşımı zorunlu hale geldi.
Vatandaşlar HES kodunu iki yöntemle alabiliyor
Metro, otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanabilmek ve kamu kurumlarında işlemlerini yaptırabilmek için vatandaşlar, HES kodunu iki şekilde temin edebiliyor. Vatandaşlar, şehirler arası ulaşımda olduğu üzere şehir içi toplu taşımacılıkta ve kamu kurumlarını ziyaret etmeleri veya burada işlemlerini halletmeleri gerektiğinde söz konusu HES kodunu paylaşarak Corona virüsü riski taşımadıklarını belgeleyebilecek.
HES kodu uygulaması, toplu taşımada ve kamu kurumları gibi topluma açık mekanlarda Corona virüsü pozitif olmasına rağmen karantina şartına aykırı davrananları tespit etmeyi de sağlayacak.
Sağlık Bakanlığı’nın Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indirilme imkanı tanıdığı “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden kod oluşturulabiliyor. Bu mobil uygulamada, “HES kodu işlemleri” yazılı bölümüne girildiğinde “HES kodu oluştur” butonunu tıklanarak, kod kullanım süresi seçildikten sonra kod oluşturulabiliyor.
Bu arada HES koduyla ilgili detaylı bilgilere, https://hayatevesigar.saglik.gov.tr adresinden ulaşılması mümkün.Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm işlemler vatandaşlar tarafından kontrol edilebiliyor. Vatandaşlar, “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebiliyor veya isteği zaman söz konusu kuruma verdiği sağlık durumunu görüntüleme yetkisini kaldırabiliyor.
Cep telefonundan kısa mesajla da HES kodu alınabiliyor
HES kodu, mobil telefonlar aracılığıyla kısa mesaj (SMS) yöntemiyle de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kimlik numarası, T.C. kimliğindeki seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılarak, 2023'e mesaj gönderilmesi gerekiyor. Eğer vatandaşlar, bu mesajda paylaşım süresini belirlemezse HES kodunun süresi 1 yıl olarak belirleniyor.
Ankaralılar HES kodu konusunda ne düşünüyor?
VOA Türkçe’nin HES kodunu ve toplu taşıma araçlarında nasıl korunduklarını sorduğu, kamera önünde konuşmayı tercih etmeyenler de dahil Ankaralılardan pek çoğu, salgını önleme amacıyla yapıldığı için gerekli bulduğunu söylediği HES kodu konusunda, yeterince bilgi sahibi değil. Önemli bir kısmı da kodun nasıl alacağını kısmen bilmekle birlikte henüz tam anlamıyla uygulanmaya başlanmadığı için son günü beklemeyi tercih ediyor.
Ankaralılar, özellikle toplu taşıma araçlarında maskelerini özensiz takmış olanlardan şikayetçi olurken devletin, HES kodu zorunluluğu getirmesini destekliyor. Özellikle karantina şartına uymayanların mutlaka tespit edilmesi gerektiğini belirten başkentliler, kimin hasta kimin sağlıklı olduğunun bilinmesi için HES kodu uygulamasını faydalı buluyor.
Ankaralılar, toplu taşıma araçlarını işe gidip-gelmek, alışveriş yapmak için mecburen kullanmak zorunda olduklarını belirterek, salgından da olabildiğinde korunmaya çalıştıklarını ifade ediyor.