HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vatandaşlar Heybeliada’daki orman yangınına bidonlarla su taşıdı

Vatandaşlar Heybeliada’daki orman yangınına bidonlarla su taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 20:48 | Son Güncelleme

Heybeliada Çamlık mevkisi Aşıklar Yolu’nda çıkan orman yangınına ekipler müdahale ederken vatandaşlar da su taşıyarak yardımda bulunuyor. Tam bir dayanışma ruhu içinde devam eden çalışmalar dikkatlerden kaçmıyor.

Vatandaşlar Heybeliada’daki orman yangınına bidonlarla su taşıdı

Heybeliada’da Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda bugün saat 17.07’de iki farklı noktada orman yangını çıktı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İBB İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 adet helikopterle müdahale edildi. Ayriyeten yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı da sevk edildi.

VATANDAŞLAR BİDONLARLA SU TAŞIDI

Tüm çalışmalar sürerken Ada sakinleri de boş durmadı. Vatandaşlar ekiplere yardım ederek bidonlarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı. Tam bir dayanışma ruhu içinde devam eden çalışmalar dikkatlerden kaçmadı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKylie Jenner, gördüğüne inanamadı: Gerçek olamaz!Kylie Jenner, gördüğüne inanamadı: Gerçek olamaz!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
AÖF yaz okulu kaldırıldı mı? AÖF yaz okulu kaldırıldı mı?

En Çok Okunan Haberler

Alaattin Çakıcı'nın cezaevinden çıktıktan sonra yeni fotoğrafı!

Alaattin Çakıcı'nın cezaevinden çıktıktan sonra yeni fotoğrafı!

Papa'dan Ayasofya açıklaması

Papa'dan Ayasofya açıklaması

Düğünde ayağından sokuldu, 1 saatte hayatını kaybetti

Düğünde ayağından sokuldu, 1 saatte hayatını kaybetti

Jakuzideki sözleri büyük tepki çekmişti! AK Partili Başkan istifa etti

Jakuzideki sözleri büyük tepki çekmişti! AK Partili Başkan istifa etti

Yılın aşkı bitti mi? Olay iddialar

Yılın aşkı bitti mi? Olay iddialar

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

İlginizi Çekebilir

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı! Doktor şoke oldu

Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı! Doktor şoke oldu

Diğer Haberler
Son dakika: Heybeliada'daki orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Heybeliada yangınıyla ilgili 3 gözaltı

Yüksekova'da sel felaketi: 10 bin bağ ot ve bahçeler zarar gördü

Yüksekova'da sel felaketi: 10 bin bağ ot ve bahçeler zarar gördü

Sinop'ta korkunç olay! Kurtarmaya çalıştığı çocuklarıyla birlikte boğuldu

Yakınları sinir krizi geçirdi! Çocuklarıyla birlikte can verdi

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Yüksekova'da sel ekili tarım arazilerine zarar verdi

Yüksekova'da sel ekili tarım arazilerine zarar verdi

Vurdukları ayıyı yumrukladılar! Tepki çeken görüntüler

Vurdukları ayıyı yumrukladılar! Tepki çeken görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.