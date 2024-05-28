Vatandaşlar isyan etti! MHRS şikayetleri bir haftada yüzde 165 arttı: “Aylardır randevu alamıyoruz”

2010 yılından bu yana hizmet veren Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ne (MHRS) gelen şikayetler her geçen gün artıyor. Çözüm platformu Şikayetvar’ın açıkladığı verilere göre MHRS ile ilgili gelen şikayetler son bir haftada yüzde 165 artış gösterdi. Hastalar aylardır ilgili bölüme randevu bulamamaktan şikayet ederken, çözüm beklentilerini Şikayetvar üzerinden duyurmaya çalışıyor. Platform tarafından açıklanan verilere göre Sağlık Bakanlığı ile ilgili şikayetlerin de son bir haftada yüzde 39 arttığı gözlemleniyor.

BAKANLIK ONAYLI RANDEVU SİSTEMİNİ HAYATA GEÇİRDİ

Öte yandan Sağlık Bakanlığı gerçekleştirdiği yeni düzenlemeyle bu sorunu çözmeyi amaçlayarak ‘Onaylı Randevu Sistemi’ni hayata geçirdiğini açıkladı. Yeni uygulamada hastalardan randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar onay isteniyor. Randevu onayı MHRS internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden verilirken; onay vermeyenlerin randevusu iptal ediliyor. Onaylı randevu sisteminde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite sistem üzerinden randevu alamayan ancak talep bırakan hastalara devredilecek.

Platforma konuyla ilgili ulaşan bazı şikayetlerse şöyle:

“NE MHRS’DEN NE DE 182’DEN RANDEVU ALAMIYORUM”

“Gerçekten bu yeni sistemi çok düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve birinin adına neden karar veriyorsunuz? Randevudan sonraki 15 gün olayı nedir? Kim açıklayacak bize bunu? Neden mağdur ediliyoruz? Siz neye göre, kime göre böyle bir sistem yaptınız? 21 Mayıs’ta randevum vardı tekrar almam gerekiyor ama ne MHRS ne de 182’den alamıyorum. Umarım en kısa zamanda şikayetleri dikkate alıp bu durumu düzeltirsiniz. Çünkü kimse sizin sonunu düşünmeden hareket ettiğiniz kararlara uymak zorunda değil.”

“DOKTOR MU BİTTİ?”

“Merhabalar, Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi göz polikliniğinden hem çocuk hem de yetişkin için randevu alınmıyor. Talep oluşturdum, açıldı ama bilgilere ulaşılmadı. Sistem açık gibi gösterse de ‘kayıt bulunamadı’ diye uyarı verdi. Lütfen çözüm. Doktor mu bitti?”

“MHRS’YE SAAT BAŞI BAKMAKTAN YORULDUM”

“MHRS'den dermatoloji ve diş bölümü için aylardır randevu almaya çalışıyorum ancak randevu bulunmuyor. O kadar çok doktor varken randevu bulunmaması anlaşılır değil. Her saat başı MHRS'ye girip bakmaktan yoruldum. İnsanları bu kadar zor durumda bırakmamanızı rica ediyorum. Bir an önce bu randevu sistemine bir çözüm bulunmasını talep ediyorum.”

“BU NASIL SİSTEM?”

“37 haftalık hamileyim. Bir hafta önce kontrole gittim ve doktorum her hafta gelmemi söyledi. Ancak şu anda aynı bölümden randevu 15 gün sonraya kadar alınamıyor. Bu nasıl bir sistem? Benim her hafta muayene olmam gerekiyor. Bu sorunun çözülmesini talep ediyorum. Böyle bir durum kabul edilemez.”

“KIZIM HAVALE GEÇİRECEK DİYORUM ‘YAPACAK BİR ŞEY YOK’ DİYORLAR”

“Yalova Devlet Hastanesi'ne MHRS üzerinden çocuk doktoru için randevu aldım. Yeni bir sistem çıkmış, onay istiyormuş ve ben muhtemelen anlamadan onay vermişim. Daha sonra küçük kızım düştü ve acil olarak onunla ilgilenmek zorunda kaldım, bu yüzden muayeneyi iptal etmek zorunda kaldım. Şu anda çocuğumun ateşi 39.5 ve onu acile götürdüm, çocuk doktorunun görmesi gerektiğini söyledim. Ancak 3 Haziran'a kadar randevu alamıyorum. Böyle bir sistem anlaşılır gibi değil. Kızımın havale geçirme riski olduğunu söylüyorum, fakat 'yapacak bir şey yok' yanıtını alıyorum. İptal etmeme rağmen yeni bir randevu alamıyorum. Çocuk doktorunun bulunmadığı yan branşlar var, her branş mevcut ancak çocuk doktoru yok. Çocuğum 6 yaşında ve havale geçirebilir. Bu durum karşısında devletimizden beklediğimiz ilgi ve alakayı görememek üzücü. Özel hastanelere yönlendiriliyor gibi hissediyorum; sanki maddi imkanın yoksa başka çaren kalmıyor.”

“3 AYDIR RANDEVU ALAMIYORUM”

“3 aydır cildiye randevusu alamıyorum. 'Aradığınız randevu bulunmamaktadır' şeklinde bir yazı çıkıyor. Bir an önce çözülmesini talep ediyorum. Bu nasıl bir sistemdir anlamış değilim, 3 aydır her gün, gece, gündüz randevu alamıyorum. Böyle bir durum kabul edilemez. Lütfen acilen bu durumu çözünüz.”

"YAZIKLAR OLSUN BÖYLE SAĞLIK SİSTEMİNE"

“Kayıt yapan asistanlar çok egolu, düzgünce hiçbir şeyi anlatmaya veya yardımcı olmaya çalışmıyorlar. MHRS'den 13:20'de aldığım randevumda saat 13:30 olduğunda doktorlar daha yeni gelmeye başlıyor. Bu nasıl bir randevu sistemi? İnsanların sağlığına bu kadar mı önem verilmiyor artık Türkiye'de? Okula gitmem gerekiyor. Ben günümü ona göre planlıyorum. Yazıklar olsun böyle sağlık sistemine.”

BU NASIL BİR SORUMSUZLUK?

“Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde randevum vardı. Sabaha kadar randevumun gözüktüğünü görmeme rağmen, hastaneye geldiğimde randevumun iptal edildiğini söylediler. Bu nasıl bir sorumsuzluktur? Üstelik 'sistemde gözükmediniz' diyorlar. O zaman nasıl oluyor da bana SMS ile bilgi geliyor 'Randevunuz bulunmaktadır' diye? Ben şimdi dahiliye bölümünde bir saat boyunca randevumu bekleyeceğim. İnsanlar randevularını iptal etmeden gitmiyorlar diye ceza yazılıyorsa, o zaman sizler de ceza almalısınız. Bizler çalışıyoruz ve zar zor izin alıp geliyoruz. Bu konunun dikkate alınmasını istiyorum.”

UYGUN RANDEVU BULUNMUYOR

“Yazın başından beri İstanbul Devlet Hastaneleri’nden göz hastalıkları için randevu almaya çalışıyorum ama bir türlü alınmıyor. Uygun randevu bulunmuyor. Talep oluşturuyorum bildirim gelmiyor. Her yolu denedim, hastaneyi aradım, MHRS’den almaya çalıştım. Sürekli uygun randevu yok deniyor.” (DHA)







