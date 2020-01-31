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Vatandaşlar: "Kafamızın üstünden alev topu geçti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 17:56 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesi Yazkonağı Mahallesi’nde BOTAŞ’a ait ana boru hattının patlaması sonucu iki ev hasar gördü.Patlamanın yaşandığı bölgeye oturan 73 yaşındaki Mustafa Baş, "Evde hanımımla beraber oturuyordum.

Ordu’nun Ünye ilçesi Yazkonağı Mahallesi’nde BOTAŞ’a ait ana boru hattının patlaması sonucu iki ev hasar gördü.
Patlamanın yaşandığı bölgeye oturan 73 yaşındaki Mustafa Baş, "Evde hanımımla beraber oturuyordum. Ben uçak gibi bir şey patladı zannettim. Ben kendimi evden dışarı çıkarır çıkarmaz bir alev topu kafamın üzerinden geçti. Ben alevler büyüyünce zaten evden dışarı kaçtım. Zaten sesi duyan komşularım kaçmaya başladı" dedi.

Alevler evin üstüne kadar geldi.
Olay anında yaşadıklarını anlatan mahallenin eski muhtarı Fahri Bayrak, "Ben evde otururken dışarıda bir kütleme sesi oldu. Ben önce deprem oluyor zannettim. Baktık ki doğal gaz ana borucu patlamış. Ben hayatımda böyle bir olay görmedim. Alevler etrafı öyle sardı ki evimizin üstüne kadar geldi" diye konuştu.
Yaşanılan patlama sonrası bölgeye tedbir amaçlı güvenlik şeridi çekilirken, çalışmaların ise halen devam ettiği öğrenildi.

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