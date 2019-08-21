HABER

Vatandaşlar kafaya takıyor, KDK çözüm buluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 10:19 | Son Güncelleme

İdareyle vatandaş arasında köprü vazifesi gören ve halkın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) ilginç başvurular geliyor.KDK, vatandaşlardan gelen ilginç başvuruları paylaştı.

İdareyle vatandaş arasında köprü vazifesi gören ve halkın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) ilginç başvurular geliyor.
KDK, vatandaşlardan gelen ilginç başvuruları paylaştı. Temmuz ayında gerçekleştirilen 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) genel yetenek/genel kültür testinde sorulan bir soru vatandaşı kızdırdı. Şikayetçi, başvurusunda sınavda yer alan Amerikan armudu olarak bilinen avokado meyvesi ile ilgili sorunun vicdansız ve merhametsiz olarak hazırlandığını dile getirdi. Soruyu hazırlayanların ve sınavda yer almasına izin verenlerin yargılanması gerektiğini söyleyen vatandaş, sınavda belli bir zümrenin bileceği soruların sorulmasının haksızlık olduğunu belirtti. Zenginin yediği meyvenin fakire sorulmasının yanlış olduğunu ifade eden vatandaş, ülke genelinde anket yapılmasını, eğer halkın yüzde 50’si avokadoyu bilirse kendisinin, bilmezse sınavı hazırlayanların yargılanmasını talep etti.

“Wikipedia neden açılmıyor?”
Ankara’dan KDK’ya ulaşan bir başka şikayetçi ise, “Wikipedia” isimli siteye iki yıldır uygulanan erişim yasağının nedeninin belli olmadığını söyleyerek, KDK’dan siteye erişimin engelleme sebebinin açıklanmasını, bu engelleme sebebinin hukuki olup olmadığının araştırılmasını ve erişim engelinin kaldırılmasını talep etti. KDK, vatandaşın başvurusu üzerine yaptığı incelemede BTK’nın söz konusu sitede kamu düzenini ve milli güvenliği bozmayı hedefleyen nitelikte içerikler yayımladığı tespitiyle site yönetimini uyar-kaldır yöntemi çerçevesinde uyardığı, içeriklerin kaldırılmaması sebebiyle mahkeme kararıyla erişimin engellendiği ve sitenin açılması için talep edilen konularda adım atılmasının beklendiğini belirledi. KDK, verdiği dostane çözüm kararında şikayetçi vatandaşa yetkili kurumlardan aldığı engelleme sebebini iletti.

“Türk Bayrağı mevzuattaki gibi dalgalanmıyor”
Antalyalı bir vatandaş ise, valilik önündeki bayrağın yas varmış gibi yarıda duruyor göründüğünü söyleyerek KDK’ya başvurdu. Başvurucu, bayrak direği üzerindeki paratoner nedeniyle direğin ve bayrağın duruşunun yanlış olduğunu, bunu daha önce ilgili mercilere ilettiğini ancak sonuç alamadığını ifade etti. Bayrak Yönetmeliği’ni inceden inceye başvurusunda anlatan şikayetçi, gerekli düzenlemelerin yapılarak, bayrak direği üzerindeki paratonerin alınmasını ve Türk Bayrağı’nın mevzuata göre dalgalanmasını talep etti. KDK’nın Antalya Valiliği ile yaptığı yazışmalar neticesinde bayrak direğinin üzerinde bulunan paratonerin yeniden yapıldığı ve artık bayrağın gerektiği gibi dalgalandığı tespit edilerek, konu hakkında dostane çözüm kararı verildi.

Turistler bu şehirden vazgeçemiyor Turistler bu şehirden vazgeçemiyor
Canlı bomba böyle yakalanmış!Canlı bomba böyle yakalanmış!
(özel) Yer altındaki tarihe ’ince dokunuş’(özel) Yer altındaki tarihe ’ince dokunuş’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor

Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aranan terör ve yaralama şüphelisi HDP binasında yakalandı

Aranan o şahıs HDP binasında yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bombanın yakalanma anı görüntüsü ortaya çıktı!

Canlı bomba böyle yakalanmış!

Jandarma Genel Komutanı: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi

Jandarma Genel Komutanı: Teröristlerden tamamen temizlendi

Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda dev rakam!

Diyarbakır'daki operasyonda dev rakam!

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak

Kağıthane'de minibüs evin duvarına çarptı

Kağıthane'de minibüs evin duvarına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.