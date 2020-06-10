Vatandaşlar koronavirüsten kaçalım derken Kırım Kongo’ya mı tutuluyor?

Türkiye’de ilk kez 2002 yılında görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) konusunda yaklaşık 18 yıldır pek çok araştırma yürüten ve KKKA konusunda dünyanın da sayılı otörlerinden olan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü ve Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği’nden (KLİMİK) Prof. Dr. Önder Ergönül, 2002’den beri KKKA vakalarının her yıl bu zamanlarda görülmeye başlandığı ülkemizde bu yıl, çok farklı bir durum da yaşandığına işaret ederek Kovid-19 salgınına KKKA vakalarının da eklenmesinin endişe verici olduğunu söyledi.

‘KOVİD VE KKKA BİRLİKTE GÖRÜLÜRSE ÇOK AĞIR BİR TABLO OLUŞTURUR’

Sivas Valisinin ve bölgeden bazı meslektaşlarının geçtiğimiz günlerde Sivas ve çevre illerden KKKA şüphesiyle hastaneye başvuran 101 vakadan 5'inin hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından, gözlerin o bölgeye çevrildiğini belirten Prof. Dr. Ergönül, “Kısıtlamaların kalkmasıyla beraber insanlar şehirlerden kırsala doğru kaçıyor. Vatandaşlarımız Kovid’den kaçalım derken Kırım Kongo’ya mı tutuluyor; bunun araştırılması gerekiyor. Kene, insan hareketliliği ile başka şehirlere de taşınabilir. Örneğin İstanbul’da KKKA virüsü taşıyan kene olmaz normalde ama başka illerden gelen nüfus, kenenin buraya taşınmasına da yol açabiliyor. Bunu daha evvelki senelerde gördük. Henüz bildirilmedi ama hem Kovid hem KKKA bulaşan bir hastanın hem karaciğeri hem akciğeri tutulacağı için çok ağır bir tablo oluşur; vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu yıl gerçekten çok farklı koşullar söz konusu” diye konuştu.