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Vatandaşlar linç etmek istemişti! 'Suriyeliler polise saldırdı' iddiasına açıklama

14.07.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, kendilerini uyaran polise saldıran kişileri linç etmek istemişti. Bölgeye takviye ekip sevk edilirken vatandaşlar güçlükle sakinleştirilmişti. Bir polisin yaralandığı olayda 3 kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Emniyet, sosyal medyada 'Suriyeliler polise saldırdı' yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Vatandaşlar linç etmek istemişti! 'Suriyeliler polise saldırdı' iddiasına açıklama

Olay, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Vatandaşlar, kendilerini uyaran polise saldıran kişileri linç etmek istedi. Takviye ekibin sevk edildiği olayda vatandaşlar güçlükle sakinleştirilirken bir polis yaralandı, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Emniyet, sosyal medyada 'Suriyeliler polise saldırdı' yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Olay, salı günü akşam saatlerinde Onikişubat ilçesinin Mağaralı Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yürüten polis ekibi, rastgele küfredip çevreyi rahatsız eden İbrahim T., Tayfun T. ve Samet T.’yi uyardı. Ancak şüpheliler polise saldırdı. Polisin saldırıya uğradığını gören çevredekiler, şüphelileri linç etmek istedi. Olay yerindeki polislerin destek talebi üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, vatandaşları güçlükle sakinleştirdi, İbrahim T. Tayfun T. ve Samet T.’yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayda 1 polis memuru hafif yaralandı.

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Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen 3 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

'SURİYELİLER POLİSE SALDIRDI' İDDİASINA AÇIKLAMA

Olayın görüntülerinin sosyal medyada 'Suriyeliler polise saldırdı' yönündeki paylaşımlarla ilgili Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

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"Bazı sosyal medya hesaplarında 'Kahramanmaraş’ta Suriyeli şahıslar polise saldırdı' şeklinde haber yapıldığı tespit edilmiştir. Habere konu olayın veriliş şekli ve içeriği doğru değildir. 12 Temmuz 2022 Salı günü ilimiz merkez Onikişubat ilçesinde devriye görevini ifa eden ekibimizin rastladığı bir kavga olayının şüphelilerini yakalamak isterken, şüphelilerin polisimize mukavemette bulunması üzerine mahalle halkı tarafından şüphelilere tepki gösterilmiş, olay yerine takviye olarak gönderilen ekiplerimizce İbrahim T. Tayfun T. ve Samet T. isimli şüpheliler zor kullanılarak yakalanmış, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olup çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Olayda bir polis memurumuz hafif şekilde yaralanmıştır. Sosyal medya hesaplarında yer alan olayın Suriyeli şahıslarca gerçekleştiği iddiası, gerçeği yansıtmayıp art niyetli ve algı amaçlı yapılmış haberlerdir."

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye Kahramanmaraş
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