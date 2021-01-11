HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vatandaşlar ne olduğunu anlayamadı! Böyle yakalandılar

Vatandaşlar ne olduğunu anlayamadı! Böyle yakalandılar

11.01.2021 10:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Vatandaşlar ne olduğunu anlayamadı! Böyle yakalandılar

İstanbul Bağcılar'da polisin bir süreden bu yana takip ettiği 'torbacı' olarak nitelendirilen sokaktaki uyuşturucu satıcısı 3 kişinin yakalanma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süreden bu yana takip ettikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak için harekete geçti. Ekipler, üzerlerinde bir miktar uyuşturucu bulunan 3 şüpheliyi kaldırımda yürürken yakalarken, yoldan geçenler ne olduğunu anlayamadı.

TUTUKLANDILAR

Yere yatırılarak kelepçelenen 3 şüpheli sorgulanmak üzere Bağcılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı. Yapılan operasyon bir işyerinin kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1e3aa5a28991667fe4ffdc6ecb9efbc0

541f83d5bb56da9eab5007937a5a66b1

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
AA önce paylaştı, sonra sildiAA önce paylaştı, sonra sildi
Youtube para kazanma yöntemleri! Adım adım para kazanma fırsatlarıYoutube para kazanma yöntemleri! Adım adım para kazanma fırsatları

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Yılın ilk Kabine toplantısı bugün!

Yılın ilk Kabine toplantısı bugün!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan WhatsApp açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan WhatsApp açıklaması

Altın sert düştü!

Altın sert düştü!

WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Diğer Haberler

Adnan Oktar davasında karar bugün açıklanacak

Kritik davada karar günü

Çin'den gelen koronavirüs aşılarının dağıtım süreci başladı

Türkiye için tarihi gün!

2021 öğretmen atama takvimi ne zaman açıklanacak? Bakan Selçuk'tan açıklama

Bakan Selçuk'tan öğretmen atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 11 Ocak Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 11 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama

95 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Elektrik kesintisi listesi 11 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

11 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

İŞKUR 826 personel alımı kura sonuçları 2021... Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanır?

826 personel alımı sonuçları açıklanıyor mu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.