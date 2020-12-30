Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı! 'Korona' yazılı kostümle sokak sokak gezdi

Niğde Belediyesi tarafından Covid 19’a dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte, üzerinde ‘Korona’ yazan kostümle bir kişi vatandaşların yoğun olduğu merkezleri gezdi.

Salgına karşı farkındalık oluşturması için görevlendirilen Emre Battal, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı. Niğde Belediyesi'nde görev yapan Battal, vatandaşları bilinçlendirmeye çalıştıklarını belirterek, "Maske takmayan, banka kuyruklarında bekleyen, dükkanlarda bir arada duran hemşerilerimizi uyardık.

Maske, sosyal mesafe ile hijyen konusunda bilinçlendirme çalışması yaptık” dedi. (DHA)



