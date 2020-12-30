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  4. Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı! 'Korona' yazılı kostümle sokak sokak gezdi

Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı! 'Korona' yazılı kostümle sokak sokak gezdi

30.12.2020 22:59 | Son Güncelleme:
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Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı! 'Korona' yazılı kostümle sokak sokak gezdi

Niğde'de, üzerine 'korona' yazılı yeşil kostüm giyen bir kişi, vatandaşların yoğun olduğu merkezlerde Covid 19’a karşı uyarılar yaptı.

Niğde Belediyesi tarafından Covid 19’a dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte, üzerinde ‘Korona’ yazan kostümle bir kişi vatandaşların yoğun olduğu merkezleri gezdi.

Salgına karşı farkındalık oluşturması için görevlendirilen Emre Battal, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı. Niğde Belediyesi'nde görev yapan Battal, vatandaşları bilinçlendirmeye çalıştıklarını belirterek, "Maske takmayan, banka kuyruklarında bekleyen, dükkanlarda bir arada duran hemşerilerimizi uyardık.

Maske, sosyal mesafe ile hijyen konusunda bilinçlendirme çalışması yaptık” dedi. (DHA)


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