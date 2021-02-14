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Vatandaşlar otomobilin ezdiği yavru köpek için seferber oldu

14.02.2021 12:38 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir sürücünün otomobille patisini ezdiği yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir sürücünün otomobille patisini ezdiği yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı. Vatandaşlar, yaralı köpek için seferber oldu.
Olay, Şuhut çarşı merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden yola çıkan köpeğe Çarşı meydanında bir otomobil çarptı. Sorumsuz sürücü ezdiği köpeğe yardım etmek yerine ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Vicdansız sürücünün ardına bile bakmadan olay yerinde kanlar içinde bırakarak kaçtığı köpeğe ilk müdahaleyi o anda orada bulunan vatandaşlar yaptı. Yavru köpeğin feryatları ise vatandaşların adeta yüreğini dağladı. Köpek yapılan ilk müdahalenin ardından veteriner hekime götürüldü.
Çevre sakinlerinden İbrahim Yılmaz olaya çok üzüldüğünü kaydederek, “Çalışıyordum, o esnada sesini duyduk hayvanın hemen çıktık baktık ayağı kanıyordu. Köpeğe çarpan kişi de yardım etmedi açıkçası, herkes bakıyordu. Eczanede çalışan arkadaşım var, ona seslendim pansuman malzemeleri getirdi. İlk yardımını yaptık beraber. İnşallah durumu iyidir’’ dedi.

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