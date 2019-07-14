Vatandaşlar S-400 Füze Sistemi Alımını Destekliyor

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde kriz sürecini tetikleyeceği vurgulanan Rusya üretimi S-400 hava savunma füze sistemi alınmasına sokakta vatandaşlar destek veriyor ve bunun ülke güvenliği için gerekli olduğunu düşünüyor. Moskova yönetimi, cuma gününden bu yana Türkiye’nin satın aldığı S-400 hava savunma füze sisteminin Ankara’ya sevkiyatına devam etti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı başkentteki Mürted Üssü’ne iniş yapan Rus kargo uçaklarıyla sevkiyat sürdürüldü. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı devam etmektedir. Bu kapsamda dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi” denildi. Türkiye genelinde olduğu gibi başkentteki vatandaşlar da S-400 hava savunma füze sistemi sevkiyatına ilişkin haberleri yakından takip ediyor. Bu noktada ABD’nin Türkiye’ye gösterdiği tepkiler de sokaktaki vatandaşlarca izleniyor ve eleştiriliyor görünüyor. Başkentli vatandaşlar, Türkiye’nin güvenliği için bu füze alımını gerekli bulduklarını da dile getiriyor.

Serbest meslek sahibi Özgür Özbek, ABD’nin eski başkanı Barack Obama’yı suçlu görüyor ve Patriot füze sistemi verilmediği için Türkiye’nin Rus füzesi aldığı görüşünde. Türkiye’nin durumunu “ABD ile Rusya arasında kalmak” olarak gördüğünü anlatan Özbek, “Biz ortada kaldığımız o tarafa döndük olmuyor bu tarafa döndük olmuyor keşke elimizde olsa da biz Ruslardan daha iyi bir füze yapıp kendimiz füzemizi yapıp kendimiz burada diksek daha iyi olur ama ne yapalım” dedi. Ahmet Öztürk de endişeli vatandaşlardan birisi. ABD ile Rusya arasındaki uluslararası oyunda Türkiye’nin arada kaldığını düşünenlerden Öztürk, “Rusya ile yapılan bir anlaşma ile almak istiyoruz hava savunmamızı güçlendirmek için ama Amerika kullan demeden kullanamıyoruz boşuna alınan bir emek, para demek istiyorum inşallah kullanırız. Kendi teknolojisini satmak istiyor zannedersem F-35’ler var onları alın diyor onları da vermek istemiyor siyasi bir oyun yani uluslararası” ifadesini kullandı. Öğrenci olduğunu kaydeden Hasan Burhan ise, ABD’nin Türkiye’ye F-35 askeri uçak projesinde yaptırım uygulayacağını açıklamasına tepki gösterenlerden birisi. Burhan’a göre, ABD’nin F-35 askeri uçak projesinde sıkıntı olduğu için Washington yönetimi tarafından Türkiye’ye S-400 füze alımında sorun yaratılıyor. Burhan, “Rusya tarafından üretilen şu an dünyanın en iyi hava savunma sistemidir kendisi. Ülkemize gelecek olan seyir füzelerinden ve savaş uçaklarının hava saldırılarına karşı koruyor. Bana göre Türkiye S-400leri alarak benim fikrimce çok iyi bir şey yaptı. Türkiye F-35 uçaklarının üreticilerinden biri. F-35lerin en büyük özelliği radara yakalanmaması. F-22’ye yakın bir savaş uçağı yapmıştı Amerika. F-35 radara yakalanmama özelliği var ama S-400 bu uçakları yakalayabiliyormuş. Amerika da bunun açığa çıkmasını istemediği için bu füzelerin Türkiye’ye verilmesini istemiyor bu proje çöpe gidecek” diye konuştu.

Adını paylaşmak istemediğini kaydeden bir başka Ankaralı ise, “S-400, Türkiye’ye getirilen hava savunma sistemi olarak açıklanan bir füze. Amerika F-35 lerle S-400lerin bir arada olamayacağını düşünerek karşı çıkıyor. Siz Ruslardan bu füzeleri alırsanız size F-35’leri vermeyeceğiz diyor” sözleriyle haberlere dair bilgisini özetledi. Ancak kendi görüşünü de paylaşmak istemedi. ABD’ye tepkili vatandaşlar ne diyor? Geçmişte Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde üye olarak görev yaptığını belirten Mustafa Sarıgül de, ABD’ye tepkili vatandaşlardan birisi. Sarıgül, “Son yıllarda Ortadoğu’daki savaşı göz önünde bulundurarak Türkiye’de kendini korumak için S-400’lerde karar kılmıştır, bence doğru bir karardır. Kendini savunması için Amerika da bundan rahatsız olmuştur. Bir NATO ülkesi olarak Türkiye’yi kendi kontrolünde tutmak istemektedir yani kendine muhtaç etme durumundadır. Türkiye’nin de yaptığı doğru bir karardır halk olarak destekliyoruz. Amerika’nın en büyük sebeplerinden biri yani bu pazar savaşı biliyorsunuz Türkiye yıllardır uçak ve silahlanmayı NATO'ya danışarak bunları yapmıştır. Ama hiçbiri Türkiye’nin savunmasına yeterli derecede değildir. Orta Doğu’daki, İran, Irak ve Suriye'deki savaşlardan dolayı, Türkiye de Amerika’nın son zamanlarda kendini yalnız bırakmasından kaynaklanan durumlardan dolayı kendini güçlü hissetmek için S-400’lerde karar kırmıştır olay bu” diye görüşünü aktardı.