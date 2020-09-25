HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vatandaşlar tedirgin! Diyarbakır'da binlerce balık telef oldu

Vatandaşlar tedirgin! Diyarbakır'da binlerce balık telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 13:57 | Son Güncelleme

Diyarbakır Çınar ilçesine bağlı Kılıçkaya köyünde bulunan göl, son dönemlerde balçıklaştı. Balçıklaşan gölde telef olan binlerce balığın su yüzeyine çıktığını gören köylüler, paniğe kapıldı.

Vatandaşlar tedirgin! Diyarbakır'da binlerce balık telef oldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Kılıçkaya köyünde bulunan göl, son dönemlerde kurumaya başladı. Gölün kuruması ile birlikte bölgede yoğun balçık oluştu. Büyük bir bölümü balçıklaşan gölde telef olan binlerce balık su yüzeyine çıktı.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Köy sakinleri, yetkililerin bu soruna bir çözüm bulması gerektiğini belirterek balık ölümleri nedeni ile tedirgin olduklarını söyledi. Vatandaşların geçim kaynağı olan balıkların bu şekilde heba olmasına dayanamadıklarını aktaran köylüler, problemin biran önce giderilmesini istedi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme!Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme!
Teknofest 2020 Gaziantep ne zaman yapılacak? Teknofest 2020 Gaziantep ne zaman yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
Üçüncü evliliğini isteyen adam bakın ne yaptı
Üçüncü evliliğini isteyen adam bakın ne yaptı
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Diğer Haberler
Antalya'da ilginç görüntü: Akdeniz foku turistlerle yüzdü
Antalya'da ilginç görüntü: Akdeniz foku turistlerle yüzdü
Botoks sonrası ölüm iddiasıyla ilgili yeni gelişme! Yeniden gözaltına alındılar
Botoks sonrası ölüm iddiası! Flaş gelişme
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme! Pilotun ev hapsi kaldırıldı
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme!
Antalya'da panik anları! Denizde hortum çıktı
Panik anları! Denizde hortum çıktı
Şile'de batan gemiyle ilgili bilirkişi raporu tamamlandı
Bilirkişi raporu tamamlandı: O güne kadar batmamış olması mucizedir
Sular ne zaman gelecek? 25 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.