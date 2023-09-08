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Vatandaşlar telefonuna sarıldı! 5 dakika boyunca etkili oldu....

08.09.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde ve Sinop'un açıklarında denizde hortum oluştu. Tedirginlik yaratan görüntü cep telefonu kamerası ile çekildi.

Vatandaşlar telefonuna sarıldı! 5 dakika boyunca etkili oldu....

Gülyalı ilçesi Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında denizde oluşan hortum tedirginlik oluşturdu. Yaklaşık 5 dakika boyunca etkili olan hortum daha sonra kayboldu.

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Oluşan hortum bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sinop açıklarında da etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü yağışın ardından denizde hortum oluştu. Sinop’un Kumkapı sahili açıklarından görüntülenen hortum bir süre panik oluşturdu. Yaklaşık 10 dakika süren hortum esnasında nefesler tutuldu.
Endişeye neden olan hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.

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Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden alınan verilere göre yağışlı havanın 9 Eylül Cumartesi gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

(İHA)

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Ordu Sinop cep telefonu

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