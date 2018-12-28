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Vatandaşlar uyarıldı! Gümüşhane'de terör operasyonu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 15:17 | Son Güncelleme

Jandarma Özel Harekat timlerinin katıldığı operasyonla Gümüşhane'deki PKK operasyonu başladı. Jandarmanın en seçkin birliklerinin katılımıyla başlatılan kış operasyonunda yayla evleri didik didik arandı. Zırhlı askeri araçlar ve insansız hava araçlarının da kullanıldığı operasyonda ormanlıklar ve dere yatakları da inceleme altına alındı.

Vatandaşlara da kullanılmayan köy ve yayla evlerinde erzak bırakılmaması yönünde uyarılarda bulunan özel timler, teröristlere göz açtırmayacak. İşte detaylar...

Gümüşhane’de yayla evleri didik didik aranıyor

Gümüşhane’de, terör örgütü PKK'ya karşı jandarmanın en seçkin birliklerinin katılımı ile kış operasyonları başlatıldı.
Yayla evlerini kontrol eden özel timler, vatandaşlara da kullanılmayan köy ve yayla evlerinde erzak bırakılmaması yönünde uyardı bulundu.
Jandarma Özel Harekât (JÖH) timlerinin katıldığı operasyonlarda zırhlı askeri araçlar ile insansız hava araçları da kullanılarak, kırsal alanlarda bulunan yayla evleri, ormanlıklar ve dere yatakları didik didik aranıyor.
Yayla evlerini kontrol eden özel timler, vatandaşlara da kullanılmayan köy ve yayla evlerinde erzak bırakılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor.
Operasyonların sürdüğü bölgede, teröristlerin kış üstlenmesine fırsat verilmiyor.
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Anahtar Kelimeler:
gümüşhane asker Jandarma JÖH terörist operasyon

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