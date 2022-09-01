Vatandaşlar ve ekipler seferber olmuştu! İstanbul'daki sır kokunun kaynağı belli oldu

İstanbul Avcılar'da bir binada yayılan koku vatandaşlarda paniğe yola açtı. Günlerdir devam eden kokunun kaynağının bulmakta çaresiz kalan vatandaşlar, ekiplerden yardım istedi. Ekiplerin de çaresiz kaldığı olayda kokununun kaynağı tespit edildi.

VATANDAŞLAR EKİPLERDEN YARDIM İSTEDİ

Gümüşpala Mahallesi Ocak Sokak'taki 4 katlı binada oturanlar, çevreye yayılan kokunun artarak devam etmesi üzerine endişeye kapıldı. Kokunun kaynağını 3 gün boyunca bulmaya çalışan bina sakinleri, bulmakta başarısız olunca polisi arayarak yardım istedi. Gelen ekipler, yaptıkları çalışmaya rağmen kokunun nedenini belirleyemedi.

EVDE HERHANGİ BİR ŞEY BULUNAMADI

Kokunun dün daha da artması üzerine bu kez itfaiyeyi arayan çevre sakinleri, durumu gelen ekibe anlattı. Kokunun binanın bodrum katındaki daireden yayıldığından şüphelenen Emrullah İncel, bu dairenin incelenmesini istedi. İtfaiye ekibi ise polis gelmeden ve savcılığın izni olmadan kokunun yayıldığı öne sürülen eve girilemeyeceğini bildirdi. Gelen devriye ekibindeki polisler, şüphelenilen evde oturan kişinin bir kamu kuruluşunda görevli olduğunu, mesai bitişinde geleceğini ifade ederek bir süre beklenilmesini istedi. Belirtilen saatte gelen ev sahibi, polis ve itfaiye ekiplerini görünce kokunun nedenini kendisinin de merak ettiğini belirterek evinde araştırma yapılmasını istedi. Evde yapılan araştırmada herhangi bir şey bulunamadı.

KOKUNUN KAYNAĞI TESPİT EDİLDİ

Araştırma sürerken ev sahibi görevlilere, birkaç gün önce binada bir aracın çarpması sonucu yaralı kedi gördüğünü belirtti. Bunun üzerine sığınak olarak planlanan ancak kullanılmayan bodrum katına bakıldı. Bu kısımda birkaç gün önce öldüğü belirlenen kedi bulundu. Ölü kedi daha sonra belediye görevlileri tarafından bulunduğu yerden alındı.

Kaynak: DHA





