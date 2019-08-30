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Vatandaşlar yatalak hastayı kurtarmak için alevlerin arasına daldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 12:33 | Son Güncelleme

Bursa’da dört katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Bursa’da dört katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden komşular, evde bulunan 65 yaşındaki yatalak hastayı kurtarmak için kendilerini alevlerin içine attı. Dumanlardan etkilenen yaşlı kadın ve onu kurtarmaya çalışan 2 vatandaş sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.
Yangın, Alemdar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aygül Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatı katının mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede mutfağı saran dumanları fark eden komşular, durumu itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekiplerine bildirdi. 65 yaşındaki yatalak hasta Ayşe Şahin’in evde bulunduğunu öğrenen vatandaşlar, yaşlı kadını kurtarmak için alevlerin içine daldı. Olay yerine gelen ekipler, bir yandan yangını söndürüp yaşlı kadını kurtarmaya çalışırken, bir yandan da doğalgazı kesti. Vatandaşların da yardımıyla evden çıkartılan Ayşe Şahin ve ona yardım ederken dumandan etkilenen 2 vatandaş sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.
Ekiplerin çalışması sonrası yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen yaşlı kadının kocası asfalta oturarak yanan evine yaşlı gözlerle seyretti.

Vatandaşlar yatalak hastayı kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Vatandaşlar yatalak hastayı kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Vatandaşlar yatalak hastayı kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Vatandaşlar yatalak hastayı kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Vatandaşlar yatalak hastayı kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Vatandaşlar yatalak hastayı kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Vatandaşlar yatalak hastayı kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Vatandaşlar yatalak hastayı kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Vatandaşlar yatalak hastayı kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Vatandaşlar yatalak hastayı kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Vatandaşlar yatalak hastayı kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Vatandaşlar yatalak hastayı kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Vatandaşlar yatalak hastayı kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Vatandaşlar yatalak hastayı kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Vatandaşlar yatalak hastayı kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Vatandaşlar yatalak hastayı kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Vatandaşlar yatalak hastayı kurtarmak için alevlerin arasına daldı
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