Vatandaşlara orman ve örtü yangınlarında erken ihbar uyarısı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Eroğlu, ilk 15-20 dakika veya yarım saat içinde haber alınması ve müdahale edilmesi durumunda orman yangınlarını söndürme şansının çok yüksek olduğunu, vatandaşların erken ihbar konusunda duyarlı davranması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orman yangınının en yaygın iki çeşidinden biri olan örtü yangınlarının enerjisi ve şiddetinin daha düşük, dolayısıyla ağaçlara zarar verme olasılığının daha az olduğunu söyledi.

Yangınların oluşabilmesi için gereken temel bileşenlere değinen Eroğlu, bunların yanıcı madde, yanmayı sağlayacak hava ve oksijen ile yangını başlatacak ve sürdürecek alevin sağlayacağı tutuşma sıcaklığı olduğunu anlattı.

Yanıcı madde için iki kritik özellik bulunduğunu dile getiren Eroğlu, "Bunlardan biri nem içeriğidir. Yanmanın meydana gelebilmesi için nem içeriğinin çok düşük olması lazım. Bir de yanmayı destekleyebilecek sıcaklığın olması lazım. Bölgedeki son yangında ve önceki yangında da bu koşulların tam oluştuğunu görüyoruz. Yani gün içinde kuvvetli bir sıcaklık, geceleyin devam eden güneyli rüzgar ve aynı sıcaklığın devam ediyor olması." ifadelerini kullandı.