Vatandaşlara SMS gönderildi, İGDAŞ "Kesinlikle" diyerek uyardı! Dışarıda plan yapanlar dikkat: İstanbul'da 'lodos' hayatı felç etti

İstanbul için AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan fırtına mega kentte birçok noktada etkili oldu. Dalgaların kıyıya vurduğu anlarda tekneler adeta dans etti. Fırtınanın yarın akşam saatlerine dek devam etmesi beklendiği bildirildi.

ŞİDDETİ SAATTE 80 KM'Yİ BULACAK!

AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde etkili olan lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın kuvvetini arttırarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yarın akşam saatlerine kadar fırtına 40-70 km/saatlik fırtınanın, Eyüpsultan, Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca ilçelerinde yer yer 80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şiddetli rüzgâr nedeni ile yaşanabilecek olumsuz hava şartlarında ekiplerini hazırda tutarken, hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi. İstanbulluların da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi.

İGDAŞ "KESİNLİKLE" DİYEREK UYARDI

İGDAŞ tarafından da vatandaşlar SMS ve sosyal medya paylaşımı ile lodosa karşı uyarıldı. İGDAŞ'ın uyarısı şu şekilde:

"Güvenli doğal gaz kullanımı için bacalı cihaz bulunan mahalde kesinlikle uyumayınız, ortamlarınızı sık sık havalandırınız, gece uyumadan önce cihazınızı kapatınız."

LODOS DENİZ ULAŞIMINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Marmara Bölgesi, bu sabah saatlerinden itibaren güney batı yönlü lodos rüzgarının etkisi altına girdi. İstanbul genelinde saatte 40- 70 kilometre hıza çıkan fırtına Avcılar Sahili'nde de etkili oldu. Dalgalar, gün boyu kıyıya vurdu. AKOM önümüzdeki iki gün boyunca etkisini sürdürecek lodos fırtınasında, Eyüp, Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da lodosun şiddetinin yer yer 80 km hıza çıkabileceği uyarısında bulundu.

İstanbul Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, şiddetli lodos nedeniyle Avcılar-Bostancı ile Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy seferinin yapılamadığı belirtildi. Ayrıca, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar seferlerinin de yapılamadığı ifade edildi.

DALGALARIN KIYIYLA MÜCADELESİ GÖRÜNTÜLENDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler de kentte yaşanan fırtınanın boyutunu gözler önüne serdi. Beylikdüzü'nde dalgaların kıyıya vurduğu anların görüntüleri dikkat çekti.

ÇANAKKALE'DE FIRTINA ŞİDDETİ 90 KİLOMETREYE ULAŞTI

Öte yandan Çanakkale'de de hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale- Eceabat vapur hattında, saat 15.00 seferleri karşılıklı iptal edildi. Planlı diğer seferlerin durumunun ise gün içerisinde netlik kazanacağı bildirildi.

(DHA-İHA)

