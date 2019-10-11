Vatandaşlarca evin bahçesinde beslenen kurt yavrusu koruma altına alındı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde, yasak olmasına rağmen vatandaşlarca bahçede beslenen kurt yavrusuna görevlilerce el konuldu.

Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, vatandaşlarca bulunun bir kurt yavrusunun ilçe merkezindeki bir evin bahçesinde beslendiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu eve gelen görevliler, siviller tarafından bakılması yasak olduğu gerekçesiyle kurt yavrusuna el koydu.

Koruma altına alınan kurt yavrusu, gerekli kontrollerin yapılması için Kars'taki Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Kurt yavrusunu besleyenler hakkında Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yasal işlem başlatıldı.

