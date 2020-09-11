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  4. Vatandaşlarda 'Asya Kaplan'ı paniği! Yetkililerden yardım istediler

Vatandaşlarda 'Asya Kaplan'ı paniği! Yetkililerden yardım istediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 10:42 | Son Güncelleme

Tatil için Sakarya’nın Sapanca ilçesine gelen ve yaklaşık bir buçuk aydır ‘Asla Kaplanı’ diye tabir edilen sivrisinekler ile mücadele eden vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

Vatandaşlarda 'Asya Kaplan'ı paniği! Yetkililerden yardım istediler

Sakarya’nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi’nde ‘Asla Kaplanı’ diye tabir edilen ve ısırdığı yerlerde büyük yaralar oluşturan sivrisinekler ile ilgili şikayetler artıyor. Tatil için Kırkpınar’a gelen vatandaşlar bir buçuk ay içerisinde bu durumdan dolayı yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek, yeteri kadar ilaçlama yapılmadığını iddia etti.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Sivrisineğin ısırdığı ve daha sonrasında kabuk bağlayan yerlerin şişlik ve kaşıntısından dolayı ciddi sıkıntılar çektiklerini ifade eden vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

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Kaynak: İHA

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