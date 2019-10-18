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"Vatandaşlardan Barış Pınarı" yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 12:41 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Barış Pınarı Harekatı’nı yorumlayan vatandaşlar, Türkiye’nin gücünü tüm dünyanın gördüğünü belirterek, hem masada hem de sahada kazanılan bir harekat olduğunu söyledi.Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na, 9’uncu günde ara verildi.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Barış Pınarı Harekatı’nı yorumlayan vatandaşlar, Türkiye’nin gücünü tüm dünyanın gördüğünü belirterek, hem masada hem de sahada kazanılan bir harekat olduğunu söyledi.
Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na, 9’uncu günde ara verildi. Harekat süresince Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Telabyad ilçe merkezi ve çevresindeki birçok kırsal mahalle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından terör örgütü PYD/YPG’den geri alındı. Terörden alınan bölgelerde hakimiyet sağlanarak güvenlik için SMO askerleri yerleştirildi.
Yaşanan gelişmeleri ve Barış Pınarı Harekatı’nı değerlendiren vatandaşlar, Türkiye’nin gücünü tüm dünyanın gördüğünü belirterek, hem masada hem de sahada kazanılan bir zafer olduğunu ifade ettiler.
Tüm dünyanın Türkiye’nin gücünü gördüğünü aktaran vatandaşlardan Hasan Gök, “Devletimiz teröre gerekli müdahaleyi yaptı. Hem sahada hem de masada istediğini aldı. İnşallah bu 5 günlük süre zarfında da gerekli tüm önlemler alınır. Dileğimiz buradaki mülteci kardeşlerimizin vatanına kavuşmasıdır. Tüm dünya Türkiye’nin gücünü gördü” dedi.
Akçakaleli vatandaşlardan Abit Kartal da, “Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde sürdürüldü. Harekatla tüm dünyayı karşımıza aldık. Avrupa, Amerika ve İsrail karşımızda durdu. Gerçekleştirdiğimiz operasyonla Akçakale’nin karşısı güvenli hale getirildi. Türkiye’nin zaferi karşısında bizler de gururluyuz” ifadelerini kulandı.

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