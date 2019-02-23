Vatandaşlardan Mevlüt Uysal’a yoğun ilgi

İSTANBUL,(DHA)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Tepecik’te vatandaşlarla bir araya geldi. Tepecik Meydan’ında halka hitap eden Başkan Mevlüt Uysal, “31 Mart’ta Büyükçekmece halkı bize hizmet görevi verirse ilk önce geçmişten alacağı olan yerlerin alacağını ödemeliyiz. Yani on yıldır bu bölgelere yapılmayan hizmetleri önce yapmamız gerekiyor” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Büyükçekmece’de seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Mevlüt Uysal, Atatürk 2 Caddesi’ndeki esnafları ziyaret etti. Esnaflarla hasbihal eden Başkan Mevlüt Uysal esnafın şikayetlerini dinleyerek, 1 Nisan’dan itibaren hep birlikte çalışarak sorunların çözüleceğini belirtti. Daha sonra Tepecik Meydanı’nda kendisini bekleyen Büyükçekmeceli vatandaşlarla bir araya gelen Uysal, Büyükçekmece’nin temel sorunlarına getireceği çözüm önerilerini sıraladı.

İMAR OLMADAN HİÇBİR ŞEY OLMUYOR

Tepecik Meydanı’nda kendini bekleyen vatandaşlara hitap eden Başkan Uysal, Büyükçekmece’nin büyük sorunlarından biri olan imar sorunu hakkında konuşarak, "En başta imar işlerini düzeltmemiz gerekiyor. Doğru olan bu. İmar olmadan hiçbir şey olmuyor. Altyapı yapacağız, imar yoksa olmuyor. Kaldırım asfalt yapacağız olmuyor. Tabi imar yapacağız diye, altyapı çalışmalarıyla uğraşmayı zamana bırakmak yerine, kazanır kazanmaz bu yaz içerisinde asfalt çalışmaları yaparak kışın yağmur yağdığında insanlarımız çamura basmadan evine gitsin diye asfalt yapacağız. İlk işlerimizden biri de bu olacak. Bu zamana kadar İstanbul’un merkezinde yaşıyoruz deyip de sokağında çamurdan geçilemeyen fazla yer yok. Siz diyorsunuz ki başkanım biz Tepecik’te oy vermediğimiz için cezalandırılıyoruz ama aşağı taraflarda da problem var” ifadelerini kullandı.