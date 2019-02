Vatandaşlardan Mevlüt Uysal’a yoğun ilgi

İSTANBUL,(DHA)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Tepecik’te vatandaşlarla bir araya geldi. Tepecik Meydan’ında halka hitap eden Başkan Mevlüt Uysal, “31 Mart’ta Büyükçekmece halkı bize hizmet görevi verirse ilk önce geçmişten alacağı olan yerlerin alacağını ödemeliyiz. Yani on yıldır bu bölgelere yapılmayan hizmetleri önce yapmamız gerekiyor” dedi. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Büyükçekmece’de seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Mevlüt Uysal, Atatürk 2 Caddesi’ndeki esnafları ziyaret etti. Esnaflarla hasbihal eden Başkan Mevlüt Uysal esnafın şikayetlerini dinleyerek, 1 Nisan’dan itibaren hep birlikte çalışarak sorunların çözüleceğini belirtti. Daha sonra Tepecik Meydanı’nda kendisini bekleyen Büyükçekmeceli vatandaşlarla bir araya gelen Uysal, Büyükçekmece’nin temel sorunlarına getireceği çözüm önerilerini sıraladı. İMAR OLMADAN HİÇBİR ŞEY OLMUYOR Tepecik Meydanı’nda kendini bekleyen vatandaşlara hitap eden Başkan Uysal, Büyükçekmece’nin büyük sorunlarından biri olan imar sorunu hakkında konuşarak, "En başta imar işlerini düzeltmemiz gerekiyor. Doğru olan bu. İmar olmadan hiçbir şey olmuyor. Altyapı yapacağız, imar yoksa olmuyor. Kaldırım asfalt yapacağız olmuyor. Tabi imar yapacağız diye, altyapı çalışmalarıyla uğraşmayı zamana bırakmak yerine, kazanır kazanmaz bu yaz içerisinde asfalt çalışmaları yaparak kışın yağmur yağdığında insanlarımız çamura basmadan evine gitsin diye asfalt yapacağız. İlk işlerimizden biri de bu olacak. Bu zamana kadar İstanbul’un merkezinde yaşıyoruz deyip de sokağında çamurdan geçilemeyen fazla yer yok. Siz diyorsunuz ki başkanım biz Tepecik’te oy vermediğimiz için cezalandırılıyoruz ama aşağı taraflarda da problem var” ifadelerini kullandı. Konuşmasına devam eden Başkan Uysal, “31 Mart’ta Büyükçekmece halkı bize hizmet görevi verirse ilk önce geçmişten alacağı olan yerlerin alacağını ödemeliyiz. Yani on yıldır bu bölgelere yapılmayan hizmetleri önce yapmamız gerekiyor. Bunun için ilk iş imar. Diyorlarmış ki Büyükşehir Belediye Başkanıyken imarlarımızı engelledi şimdi yapacağım diyor. Ben bir buçuk yıldır İBB Başkanıyım, on senede ne oldu. Öbür taraflarda 25 sene bekledin de bir buçuk sene Mevlüt Uysal gelsin öyle yapayım mı dedin. Büyükşehir’in yapması gereken neydi, arıtma işini çözmekti. 2015’te bu iş bitti mi? Bitti. Cumhurbaşkanımızla açılışını yaptık mı? Yaptık. Ondan sonra ne yapılması gerekiyor ilçe belediyesinin bire bir çalışarak takip etmesi gerekiyor. Yapmak istemediğinde mazeret çok. Yapmak istediğinde de 2015’ten bu yana dört sene geçmiş. Dört senede hayli hayli yaparsın” dedi. MEZARLIK YERİ SORUNUNU KÖKTEN ÇÖZECEĞİZ Büyükçekmece’nin temel sorunlarından biri olan mezarlık problemine de kısa zamanda çözüm bulacaklarını ifade eden Uysal, “Büyükçekmece’de vatandaşların bir başka büyük sorunu ise ‘mezar yeri’ bulma konusunda yaşanıyor. Büyükçekmece’yi kazandığımız zaman mezarlık yeri sorununu kökten çözeceğiz. İlçe belediyesi mezarlık işiyle ilgilenmediği için bu büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor. TÜYAP’ın altındaki mezarlık kaymaya başladı orası kayınca mezarlık doğal olarak kapatıldı. Burada bir cenazesi olan vatandaşa deniliyor ki, 'Sen Arnavutköy’e, sen Eyüp’e git' cenazesi olan adam bunu duyunca doğal olarak burnundan soluyor. Buradaki cenazesini başka bir ilçeye götürdüğü zaman mezarı nasıl bulacak? Nasıl ziyaret edecek? Bunlar hep sorun. 1 Nisan’dan sonra inşallah hep beraber herkesin memnun olacağı mezarlık yerini Büyükçekmece’ye kazandıracağız” diye konuştu.