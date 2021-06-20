Vatandaşlardan yoğun ilgi! Kuyruğun sonu görünmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın birçok grubun aşı takvimine alındığını duyurmasının ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Devlet Hastanesi’nde uzun kuyruklar oluştu. Aşı yaptırmaya gelen vatandaşlara 40 poliklinikte 40 personel hizmet verirken, vatandaşların aşıya olan ilgisi sevindirdi.

"İNSANLAR AŞIYA İNANIYOR"

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran, insanların aşıya olan ilgisinden son derece memnun olduklarını belirterek, “Gerçekten bu aşı kuyruğundan ziyade insanların talebi olarak değerlendiriyorum. Aşı kuyruğu koronavirüsten kurtulmamız babında kesinlikle sevindirici bir şey. Aslında güzel bir şey. Demek ki insanlar aşıya inanıyor, aşının faydalı olacağını kabul ediyor ve bunun için bir talep var. Her yerden insanlar hızlı bir şekilde buraya geliyor” diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve aşısını yaptırmaya gelen Mehmet Çakıroğlu isimli bir vatandaş ise “Aşımı yaptırmaya geldim. Allah devletimize zeval vermesin. Biraz yoğunluk var, sıra çok. Bekledik 2 saat, 3 saat. Devletimizin dediğini yaptık, aşımızı yaptırdık. İkinci doza da geleceğiz. Herkesin de bu aşıyı olmasını ve sağlıklı yaşamasını isteriz” dedi.